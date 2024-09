Palavra do Leitor - 29 de setembro de 2024

Setembro Amarelo

Logo, setembro acaba. No entanto, a campanha de prevenção ao suicídio continua. E a melhor maneira de fazer a prevenção de suicídio é conhecer o suicídio. Assim, Mario Lopes, psicanalista, autor do artigo ‘Hora de quebrar o tabu’ (Opinião, dia 22), propõe a criação de um Programa de Conscientização e Suporte Comunitário, que inclua capacitação de líderes comunitários, campanha de mídia e rede sociais, e a formação de grupos de apoio. Ele está certíssimo, pois parece não haver movimentos nesse sentido, que poderiam proporcionar conversas sobre a morte autoinfligida no Grande ABC. Em alguns lugares há, e faço parte de dois programas: Raise (Ressignificação e Acolhimento Integrativo do Sofrimento Existencial) e RPV (Rede de Proteção de Vida). Ambos são constituídos por suicidólogos, que estão à disposição para conversas sobre o suicídio com quem queira e esteja disposto a aprender sobre o assunto, para se habilitar a fazer a prevenção e posvenção do suicídio. Mas quebrar esse tabu é difícil. E parece que muitos não estão dispostos a conversar sobre esse tema tão delicado. Nós, suicidólogos, no entanto, não estamos dispostos a desistir dessa conversa, que é tão importante, já que a campanha de prevenção ao suicídio leva a diminuição de casos, tanto de tentativas como de mortes por suicídio.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano

Eleição em Mauá

Com a possível permanência da inelegibilidade do deputado estadual Atila Jacomussi na disputa para o Paço Municipal, o atual prefeito Marcelo Oliveira, que busca a reeleição, terá enorme oportunidade de liquidar os seus adversários em primeiro turno, porque os prefeituráveis Zé Lorencini (PSDB) e Sargento Simões (PL) não saem do lugar. Além disso, Atila herdará um abacaxi jurídico para descascar, e poderá ficar de fora da Assembleia Legislativa em 2027 porque correrá o risco de não poder disputar a reeleição. E ainda será marcado como campeão de derrotas nos tribunais, desde que lutou para derrubar a votação da Câmara que rejeitou suas contas, de 2017, 2018, 2019 e 2020. Foi uma administração sem responsabilidade fiscal.

Eduardo Furtado

Mauá

Governo Lula – 1

Lula, o ser mais honesto do Brasil, falou sozinho na ONU (Organização das Nações Unidas) e disse quase nada – as queimadas que o digam. Vendedor de ilusões. Não tem dinheiro que pague ver o famoso papagaio de pirata falando sozinho e falando por falar, já que nem ele acredita no que ele diz.

Zureia Baruch Jr.

Capital

Governo Lula – 2

Avisem o presidente que seu governo já acabou: descredibilidade geral quanto a política econômica; falta de compromisso quanto às metas fiscais; manifestação dos técnicos do IBGE quanto às diretrizes políticas e autocráticas do presidente indicado (Marcio Pochmann); greve do Tesouro Direto; nem no Exterior o Lula consegue mais audiência, a ponto de ter sua fala cortada na Assembleia de ONU; continua a atribuição dos males presentes (queimadas) ao governo anterior, mesmo que tenham tido mais de um ano e nove meses para tomar providências. Que mais precisamos?

Claudio Juchem

Capital