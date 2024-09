Abastecimento de água é suspenso em São Bernardo após rompimento de adutora

Litros de água tomaram as ruas Carlos Walter Zanini e João Firmino na madrugada deste sábado (28) após uma adutora se romper no Bairro Assunção de São Bernardo. O alagamento fez a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) emitir alerta nesta manhã, listando um corte de água por mais de 44 bairros na cidade.

Segundo a companhia, o vazamento na galeria era de água tratada e já foi contido. A previsão para retorno dos serviços ainda também não é definitiva, já que em nota foi informada uma "recuperação do abastecimento de forma gradual".

Os bairros afetados são: Jardim das Orquídeas, Jardim Laura, Cooperativa, Las Palmas, Assunção, Alves Dias, Parque Alvarenga, Núcleo João De Barro, Parque dos Pássaros, Parque das Garças, Jardim Brasilândia, Jardim Claudia, Jardim Belita, Dos Alvarenga, Jardim Esmeralda, Jardim das Oliveiras, Jardim Uenoyama, Cantareira, Jardim Santo Inácio, Jardim Nazareth, Jardim Mizuho, Parque Alvarengas, Jardim Thelma, Núcleo São Jorge, Parque Ideal, Jardim Novo Horizonte, Jardim São Jorge, Vila Soares, Vila Cruzeiro, Nosso Senhor do Bomfim, Jardim Laura II, Jardim João de Barros, Jardim Colonial, Vila União, Jardim Continental, Jardim Marina, Bairro dos Casa, Jardim do Imperador, Nosso Lar, Monte Sião, Jardim das Palmeiras e Parque dos Químicos.

O Diário apurou que rompimento similar já aconteceu nas imediações ao menos em 2021 e 2020.

A respeito do corte, a Sabesp orientou em nota que clientes façam "uso consciente do volume armazenado nas caixas-d’água dos imóveis, se possível priorizando o uso para higiene e alimentação, até a conclusão".