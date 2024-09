Grande ABC é tema de tese de mestrado em Portugal

O Grande ABC é tema de dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, nesta sexta-feira. Com o título “Desenvolvimento Regional Industrial no ABC Paulista: o papel da indústria na economia da região ontem e hoje”, a tese apresentada por Pedro Gaspar, 25 anos, paulistano morador de Mauá, aborda políticas de desenvolvimento no País, com ênfase na região. A tese também aborda o processo de desindustrialização e as políticas desenvolvidas pelo poder local, além das experiências do Consórcio Intermunicipal e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.

“As pequenas e as médias empresas acabaram, muitas delas, fechando as portas por falta de investimentos, falta de aporte por parte dos municípios. Então isso inflexiona a queda dos resultados econômicos. A quantidade de pessoas empregadas no setor caiu, a participação da indústria no PIB diminuiu”, diz Gaspar.

“Como forma de combater isso é importante que Estado e prefeituras trabalhem em conjunto com atores da iniciativa privada e também com consórcios e outras organizações de desenvolvimento para elaborar um planejamento em direção à retomada da industrialização da região”, completa.

Formado em ciências políticas e relações internacionais pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, Pedro Gaspar agora é titulado como mestre em administração público-privada, sendo aprovado com louvor e por unanimidade pela banca examinadora.

“Quero dedicar os conhecimentos adquiridos para ajudar na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento local. Contamos na região com uma situação privilegiada, como a UFABC, que tem desenvolvido diversos estudos, além da experiência pioneira do Consórcio. A solução para a região passa por políticas integradas das cidades.”