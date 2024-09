Elisete Sampaio Camorim, 71 anos, moradora do Parque Terra Nova, foi a grande campeã do Concurso Senhora São Bernardo 50+, promovido pela Afum (Associação Força e União das Mulheres). A competição, que buscou valorizar além da beleza física a trajetória de vida das competidoras, coroou a vencedora na quarta-feira (25), em evento realizado no Sítio São Jorge.

No total, 13 mulheres acima de 50 anos participaram da fase final da competição, sendo a participante mais nova com 58 anos e a mais velha com 81.

Elise foi selecionada entre outras quatro finalistas e recebeu, além da faixa Senhora São Bernardo 50+, a premiação de R$ 10 mil. A candidata mais velha do concurso, Maria Ivone Sá de Castro, 81, ficou na segunda posição e a moradora da região central do município, Helídice Zanuto, foi a terceira colocada.

A coroada da noite irá representar a Afum em eventos sociais durante o ano. A associação atende pessoas em situação de vulnerabilidade e promove série de iniciativas no município, como oficinas culturais e atendimento psicológico para mulheres em situação de violência.

A recém-coroada se descreve como uma mulher cheia de vida, com paixão por ler, escrever, cozinhar e viajar. Além dos hobbies, cuida da mãe, diagnosticada com Alzheimer.

“Entrei nesse concurso porque acredito que mulheres na terceira idade ainda podem realizar sonhos e viver de maneira feliz e leve. Por acreditar que todas nós somos fortes e capazes. Que merecemos ser respeitadas por nossas escolhas. Estou muito feliz e realizada em representar minha cidade”, disse a vencedora.

A primeira edição do concurso teve corpo técnico de jurados, como a Miss Brasil de 1987, Jacqueline Meirelles. A presidente da Afum, Camila Cabral, celebrou a realização do concurso no município e garantiu a organização da segunda edição em 2025.

“Realizar esse concurso sempre foi um sonho. Sou movida a melhorar a vida de mulheres em todos os campos. Sempre acreditei que beleza é um conjunto que soma a trajetória e nossos feitos enquanto cidadãs. Fiquei muito emocionada em ver cada senhorinha feliz, com suas famílias as apoiando. E ano que vem tem mais. O Senhora SBC 50+ entrará para o calendário da cidade”, destacou Camila.