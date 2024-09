Fundação Santo André abre inscrições para vestibular 2025

O Centro Universitário da Fundação Santo André está com inscrições abertas e gratuitas, até o próximo dia 30 de janeiro, para o vestibular 2025/1º semestre. O candidato pode participar do processo seletivo por meio da nota do Enem, prova de redação on-line ou prova objetiva on-line.

Os cursos ofertados são: administração de empresas, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciência de dados e inteligência artificial, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, engenharias (civil, computação, controle e automação, materiais, produção, elétrica, eletrônica, química e mecânica), gestão de TI, gestão de RH, gestão financeira, inteligência artificial, marketing, mídias sociais digitais, pedagogia, publicidade e propaganda, química e sucesso do cliente.

Dentre as novidades para 2025 está o curso de tecnólogo em inteligência artificial, que busca a formação rápida de profissionais qualificados para a área de TI. O novo curso de tecnólogo em mídias sociais digitais é voltado para o estudante que quer atuar na área digital de forma mais técnica. Outra novidade é o curso de tecnólogo em sucesso do cliente.

Na FSA o calouro pode ainda contar com o programa de bolsas de estudos oferecido pela própria instituição. Mais informações pode ser obtidas pelo site www.fsa.br.