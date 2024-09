Santo André inicia reforma de piscina

A Prefeitura de Santo André deu início nesta terça-feira a obras de reforma de uma piscina semiolímpica localizada no segundo subdistrito. O equipamento fica junto à creche Professora Evangelina Jordão Luppi, no bairro Santa Teresinha. O espaço também é conhecido por ter sido a sede do Ouro Verde Popular Futebol Clube, ao lado do conjunto residencial da Fundação Casas Populares.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). O equipamento esportivo e de lazer passará por reforma geral da piscina, com reestruturação das estruturas hidráulica e elétrica, troca de revestimento e pisos do deck, além de reforma completa dos vestiários.

A piscina passará por obras de alteamento do fundo, para que fique com 1,5 metro de profundidade, assim evitando afogamentos. A piscina tem 12 x 25 metros, sendo assim classificada como semiolímpica.

Um estudo está sendo realizado para definir o formato de uso do equipamento, sendo que as comunidades e escolas da região serão contempladas, contando também com utilização no fim de semana.