Ludmilla veste look de quase seis mil reais ao prestigiar evento de Beyoncé

A Semana de Moda de Paris começou no dia 23 de setembro e, além de entregar quais são as grandes tendências fashion do momento, também está servindo momentos icônicos. Ludmilla, por exemplo, mais uma vez provou ser uma fã bem-sucedida de Beyoncé ao ser convidada para estar em um evento da marca de whisky da norte-americana.

Segundo informações de Leo Dias, o vestido usado pela brasileira para a noite era da Mugler e avaliado em cerca de cinco mil e 700 reais. Registros do visual foram compartilhados nas redes sociais da brasileira, que esbanjou beleza.

Ludmilla não poderia ter ficado mais animada em ir à capital francesa para acompanhar os desfiles e marcar presença em eventos exclusivos. Nos Stories do Instagram, a cantora celebrou:

- Ai, gente, estou tão feliz. Vocês me mandaram mil mensagens, mas tudo faz parte daquele suspense... vim de Nova York direto para Paris para a minha primeira Semana de Moda aqui! E eu já comecei com o pé direito! Estou muito feliz. É isso.

Em seguida, exibiu um registro em que aparece admirando a Torre Eiffel através da janela do carro e legendou:

Você é do tamanho dos seus sonhos. Apenas trabalhe e acredite.