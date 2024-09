A voz indígena

A história e a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil estão profundamente entrelaçadas com a preservação ambiental, como mostrou reportagem publicada no domingo por este Diário. Em São Bernardo, as comunidades Guarani Mbya, localizadas no pós-Balsa, são testemunhas vivas dessa conexão sagrada com a natureza. No entanto, tal relação se encontra ameaçada por mudanças no Plano Diretor do município, que podem impactar severamente a preservação da Mata Atlântica e as áreas de manancial habitadas pelas comunidades. É urgente que o prefeito Orlando Morando (PSDB) e os vereadores ouçam essas vozes, tão entrelaçadas ao território, e reavaliem as alterações propostas.

A fala do cacique Gilmar Nhamandu à repórter Thainá Lana, ao afirmar que “a terra não pertence a ninguém”, é um poderoso lembrete de que a natureza não deve ser vista como propriedade, mas como um bem comum a ser preservado. As atualizações no Plano Diretor, ao flexibilizarem as regras de ocupação de áreas de proteção ambiental, podem comprometer a sobrevivência das comunidades indígenas, bem como a sustentabilidade ecológica da região. A floresta, fonte de alimentação, cultura e espiritualidade para essas famílias, não pode ser reduzida a um espaço de especulação imobiliária ou exploração econômica que ignora o valor imaterial e ecológico do território.

Os povos indígenas e os outros moradores do pós-Balsa, que incluem trabalhadores da terra, pequenos produtores e artesãos, são protagonistas na preservação dessa área. Suas práticas de reflorestamento, educação ambiental e produção local estão alinhadas com a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Por isso, é fundamental que o poder público – Executivo e Legislativo – não ignore essas potências locais e trabalhe em conjunto para construir um plano de desenvolvimento que respeite tanto os direitos dos povos originários quanto o equilíbrio ambiental da região. O futuro de São Bernardo não pode ser traçado sem incluir as vozes que vivem e protegem suas riquezas naturais.