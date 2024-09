Camisas que falam... ...eternizam, contam histórias. SCEC, Comercial, São Bento. Saad, Transauto, Vila Alpina. Monte Alegre, Azulão...

Pra vocês terem uma ideia da importância desta entrevista, professor Renato revela que encontrou no Banco de Dados do Diário uma foto de todo o time do Saad EC naquele inesquecível jogo de 1974 na Vila Belmiro lotada, frente ao Santos de Pelé: 3 a 1 para o time do Luiz Américo. A foto posada antes da partida – uma foto que, logo, logo, “Memória” publicará.

Mas hoje queremos falar das camisas esportivas de equipes de São Caetano que Renato trouxe ao estúdio. Camisas especiais, comemorativas, com autógrafos de ídolos.

Claudio, o Espiga, meio-campo do Transauto Atlético Clube, camisa 8 às costas, assinou sua camisa, de uma disputa que entrou para o “Livro dos Recordes”: foi quando o Transauto, levando longe o nome da cidade de São Caetano, tornou-se vice-campeão da III Divisão, frente ao Andradina, em jogo disputado em campo neutro, em Araraquara.

E porque Guinness Book? Porque foram cinco prorrogações, com os jogadores exaustos em defesa de suas camisas.

As outras camisas que Renato Donisete Pinto mostrou, e que o DGABC-TV filmou:

Atlético Vila Alpina. Clube da Zona Leste de São Paulo que jogava em São Caetano e mandava jogos, pelo profissionalismo, no Estádio Lauro Gomes, hoje Anacleto Campanella. Camisa autografada pelo saudoso Altevir Anhê em plena pandemia, 21 de julho de 2021. Anhê partiu em 16 de março deste ano de 2024.

Clube Atlético Monte Alegre. Camisa da década de 1970. Rivalidade com o São Caetano EC. Ali jogou Schank, marcador de Pelé no primeiro jogo profissional do Rei, em 1956 – infelizmente, não deu tempo do saudoso Schank autografar a camisa.

Camisa comemorativa ao centenário do São Caetano EC, o veteraníssimo, fundado em 1914 – um presente que professor Renato ganhou do memorialista Luiz Romano.

Comercial de São Paulo, clube paulistano que fez fusão com o São Caetano EC, originando o São Bento, e onde jogou o goleiro Aldo Malagoli, que autografa a camisa.

Camisa da Associação Atlética São Bento, quatro campeonatos na elite do futebol paulista, de 1954 a 1957, também com autógrafo do goleiro Aldo.

Camisa do Saad EC, alusiva a 1975, que Renato quer ter o autógrafo de um daqueles jogadores, Luiz Américo, sempre fiel à sua Ribeirão Pires.

Uma segunda camisa do extinto Saad, que mudou para Águas de Lindóia e seu futebol feminino permaneceu um tempo nos Estados Unidos.

Camisa do Associação Desportiva São Caetano, o Azulão, referente a 2020.

Uma segunda camisa do Azulão, toda em vermelho, com o autógrafo de Serginho Chulapa, centroavante nº 9.

Estas são as camisas que Renato Donisete Pinto exibiu em “Memória”. Amanhã a gente fala dos seus jogos de botão, num clássico finalmente disputado entre Saad e AD São Caetano, em pleno estúdio do DGABC-TV.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 24 de setembro de 1994 – Edição 8814

FAVELA SITIADA – Quinhentos homens fizeram a maior operação de busca já realizada na região.

Sete favelas próximas à Vila São Pedro, em São Bernardo, foram vasculhadas a pedido dos próprios moradores.

Onze carros foram apreendidos.

TEMPO – Grande ABC, 33,5 graus. O dia mais quente na Grande São Paulo (23-9-1994).

EDITORIAL – Cultura resgatada.

É preciso criar bases da reciclagem da Vera Cruz, modelo para a indústria de lazer e artes.

EM 24 DE SETEMBRO DE...

1834 - Dom Pedro I falecia em Portugal.

1904 – Professor Antonio Ribas de Aguiar, da escola da Estação de Ribeirão Pires, obtinha 15 dias de licença.

Telegramas de Milão, Turim, Gênova, Florença e Nápoles diziam que estavam terminadas as greves de operários daquelas cidades.

1969 – Inauguradas as novas dependências da Junta de Conciliação e Julgamento de São Bernardo, à Rua Marechal Deodoro, 1056, 3º andar, antigo gabinete do prefeito.

Secretaria de Finanças mudava para o recém-construído Paço Municipal de São Bernardo.

Agentes da Polícia Federal impediam a edição da Tribuna de Imprensa, do Rio de Janeiro.

HOJE

Dia do Mototaxista. Celebrado no Estado de São Paulo a partir de lei de 2008. Em outras regiões é comemorado em 27 de julho, Dia do Motociclista.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Urupês (1928) e Santa Mercedes (1954).

Pelo Brasil: Água Branca e São José de Piranhas (PB), Barras (PI), Cachoeira Alta (GO), Cantanhede, Paraibano, São Domingos do Maranhão e São José de Ribamar (MA), Coreaú (CE); Mar de Espanha (MG) e Tramandaí (RS).

Dia de Nossa Senhora das Mercês

24 de setembro

A invocação à Virgem Maria como Nossa Senhora das Mercês ou da Misericórdia remonta ao século XIII, durante a dominação maometana na Península Ibérica.

Foto: Prefeitura de Mercês (Minas Gerais)