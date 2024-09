Akira Auriani recebe apoio de Geraldo Alckmin em Rio Grande

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), abriu as agendas de campanha do Grande ABC neste domingo (22) em Rio Grande da Serra, em encontro que marcou a declaração de apoio à candidatura a prefeito de Akira Auriani.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo, e o deputado Caio França participaram da atividade, em uma padaria na região central do município.

“Vim trazer um abração ao próximo prefeito de Rio Grande da Serra, se Deus quiser, Akira Auriani, à Vilma (vice) e aos candidatos a vereador. Tenho a convicção que Akira Auriani fará um grande governo. Quando pedimos voto, estamos pedindo uma oportunidade para servir. E o Akira Auriani quer servir a cidade e a população. Ele está preparado para isso e tem espírito público. Conte com a gente para trabalhar em benefício da população”, declarou o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

Logo após o encontro, o grupo de socialistas seguiu para o trevo de entrada da cidade, onde gravaram mensagem de apoio ao projeto de Akira Auriani e sua vice, Vilma Marcelino (PSDB), para a cidade.

“Grande honra recebermos o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, em um marco histórico para nossa cidade. Mostrando que desde já estamos trazendo a mudança que Rio Grande da Serra espera, demonstrando a força que nós temos para fazer um bom trabalho para a população que vem sofrendo tanto nos últimos anos. Agradeço o apoio do PSB, que vem fortalecendo muito nossa caminhada”, destacou Akira Auriani.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, sinalizou suporte a projetos de Akira Auriani voltados ao fomento da economia e geração de oportunidades aos trabalhadores do município. “Akira Auriani se preparou. Está no tempo certo, na candidatura correta, porque esta é uma Prefeitura que está com muita dificuldade. A gente quer mais uma vez oferecer ajuda do Governo Federal. A cidade tem, entre outras obrigações, a preservação de áreas. Para que preserve aqui, é preciso ter alternativas financeiras”, indicou o ministro, que ressaltou a parceria do Governo Federal para ampliar a geração de emprego e renda na cidade.

O deputado estadual Caio França também deixou mensagem de apoio ao projeto de Akira Auriani. “O sentimento da campanha é de mudança, com segurança pelo Akira Auriani, que se preparou muito para esse desafio. Ele trabalhou no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, conheceu outras cidades para pegar boas experiências, e vai trazer para cá o que tem de melhor. Dá para fazermos uma grande eleição aqui no Grande ABC, partindo de Rio Grande da Serra”, disse.