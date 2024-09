José Mayer, um sonho de Aguinaldo Silva para sua próxima novela

Aguinaldo Silva, enfim, teve seu retorno à TV Globo confirmado na última quinta-feira, em comunicado que também informava sobre a criação de um espaço exclusivo para autores nos Estúdios Globo.

Responsável por folhetins de grande audiência, ele já desenvolve os capítulos da novela “Três Graças”, projeto aprovado pela emissora. Apesar de muito cedo ainda, natural também pensar em possíveis nomes para o elenco.

O mundo sabe da enorme admiração que o Aguinaldo tem pelo trabalho de José Mayer, que, como ator, dispensa apresentação. Só que após aquele lamentável episódio envolvendo acusação de assédio por uma figurinista, o artista decidiu tirar a televisão da sua vida e priorizar a família.

Para algumas pessoas, no entanto, não será nenhuma surpresa se o Aguinaldo entrar em campo e tentar reverter essa decisão do Zé para poder contar com ele em um dos principais papéis da trama que marcará sua volta à Globo.

Missão impossível?! Quem sabe!

Susana Vieira, Christiane Torloni, Carolina Dieckmann, Marina Ruy Barbosa e Milhem Cortaz são outros nomes sempre elogiados pelo escritor.

Porém, tudo muito na base da especulação.

Oficialmente, não há ninguém reservado para a trama, mesmo porque “Três Graças” ainda demora a entrar no ar.

(José Mayer / Crédito: reprodução internet)

TV Tudo

Composição

O elenco de “A Esperança”, subtítulo da 13ª temporada da série “Reis”, será formado por remanescentes de “A Emboscada” e também por algumas novidades. Nomes que serão definidos pelo diretor Rudi Lagemann.

As gravações começarão em novembro, possivelmente já nas locações da Argentina.

País vizinho

A Argentina continua muito na moda também entre as produtoras de conteúdo. Prova disso: a Camisa Listrada escolheu o país de Messi para rodar uma nova comédia da Netflix, ainda sem título, estrelada por Leandro Hassum e Julia Svacinna.

A trama

Na história, Hassum fará Otávio, um pai que se vê obrigado a viajar com a família para Bariloche para conhecer o noivo argentino de sua filha, Mariana.

Entre as paisagens exuberantes da viagem de férias, vinhos, tombos no gelo e um portunhol sofrível, ele vai precisar resolver um grande mal-entendido causado por seu ciúme e comportamento inadequado para conseguir salvar o casamento da jovem.

Vem aí

Homero Ligere será uma das atrações da série “Neemias”, spin off de “A Rainha da Pérsia” dirigida por Felipe Cunha, que tem estreia marcada para o próximo dia 30 na plataforma Univer Video.

Tobias, seu personagem, faz parte do núcleo Inimigos de Neemias. Amonita e habitante de Samaria, é o servo de confiança de Sambalate (Tatsu Carvalho).

Estrategista e observador, parece fazer tudo que seu senhor manda, quando na verdade, é ele que fomenta as principais decisões.

(Homero Ligere / Crédito: Júlio Aracack)

Mão na taça

Uma equipe da Globo estará em Seul na próxima quarta-feira para receber o prêmio Grand Prize in International Competition, a principal categoria do Seoul International Drama Awards, conquistado por “Justiça 2”. Manuela Dias, autora da série, não poderá viajar, porque está envolvida no remake de “Vale Tudo”.

A emissora estará representada, principalmente, pelo diretor Pedro Peregrino.

Diferencial

Para os jurados do Grand Prize in International Competition, pesou a favor de “Justiça 2” o seu formato. Eles elogiaram a série como uma “obra de alto impacto, oferecendo uma direção original e única que desconstrói a ordem cronológica dos acontecimentos”. De fato, essa é a marca da trama, que reuniu, entre outros, Paolla Oliveira, Murilo Benicio, Nanda Costa, Alice Wegmann e Juan Paiva.

Perfil

Laíze Câmara viverá Stéfanie da Silva em “Estranho Amor”, série sobre casos de feminicídio que estreia dia 10 de outubro, às 22h55, no canal AXN, da Sony. A personagem é descrita como “gata da comunidade, vaidosíssima, funkeira” e que canta e dança nos bailes que rolam. Trabalha com entrega de “quentinhas” e é adepta de “um tapinha não dói”.

Laíze também estará na novela “Guerreiros do Sol”, do Globoplay.

(Crédito: Instagram)

Que virada!

Beatriz Reis, que ficou conhecida no “BBB 24” como a Bia do Brás, não teve vida fácil após deixar o confinamento. Encarou muitas dificuldades, na verdade.

Porém, com muita persistência e apoio dos novos amigos da TV, conseguiu virar o jogo. Ganhou até espaço no “Encontro”.

Faturamento

Outro dia, comentamos neste espaço que a dramaturgia nacional – novelas, séries e minisséries – credencia as emissoras de TV e sempre desperta interesse das marcas.

“Mania de Você”, por exemplo, ainda não se firmou na Globo, mas está com seus espaços recheados.

Registros

Uma imagem rejuvenescida de Silvio Santos e o bordão “Ma ôe” vão se transformar em marcas do SBT.

A emissora já fez o pedido e aguarda prazo de apresentação de oposição.

Datas

Se nada mudar, “Mania de Você” ficará em cartaz até o dia 28 de março de 2025.

No dia 31 do mesmo mês, portanto, entrará em exibição o remake de “Vale Tudo”.

Bate-Rebate

· “Negociador”, série policial estrelada por Malvino Salvador, apesar da boa repercussão, parou na primeira temporada...

· ... O público continua solicitando uma sequência, mas o Prime Video não se manifesta.

· A Discovery anunciou o início de gravações da primeira temporada brasileira de “Largados e Pelados – A Tribo”...

· ... Com estreia marcada para 2025, vai reunir 10 especialistas em sobrevivência que já superaram o desafio de 21 dias em alguma das três temporadas regulares de “Largados e Pelados Brasil”...

· ... As gravações acontecerão num local próximo ao Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

· Fim de ano se aproximando e é natural que a Record já esteja se movimentando para montar sua nova equipe esportiva.

· A nova série original da HBO, “Duna: A Profecia”, estreia em novembro na Max e na própria HBO.

· Rodrigo Lombardi, já liberado de “Mania de Você”, investe na dublagem...

· .. Empresta voz para Astuto, personagem do filme infantil “Robô Selvagem”.

· Os realities de relacionamento dispararam no streaming. Tem de todo jeito e de vários países, incluindo o nosso.

C´est fini

O SBT, oficialmente, ainda não tem uma data para o programa de Lucas Guimarães. Não tem e nem fala sobre isso. Como sempre, a última palavra será de Daniela Beyruti, que comanda os destinos da emissora. E ela vai se basear em capacidade de audiência e força comercial. Chega de sustos!

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!