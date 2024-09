Volpi cumpre agenda com caminhada em Ribeirão

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição na cidade, Guto Volpi (PL), cumpriu agenda de campanha com uma caminhada realizada na região do Santa Luzia e do Parque das Fontes, neste sábado (21).

Acompanhado de seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos), o chefe do executivo ribeirão-pirense dialogou com moradores, acolheu demandas e apresentou propostas de seu Plano de Governo.

“É muito gratificante receber o carinho dos moradores, conversar olho no olho e com a verdade. É assim que fazemos nossa campanha, levando nossas realizações e nosso projeto de reeleição para os todos os cantos da cidade”, disse o candidato.

Entre os avanços que a Prefeitura afirma ter levado ao Santa Luzia, Guto Volpi destacou a nova iluminação com lâmpadas de LED – que, ainda segundo o Paço, contemplou 100% dos bairros da cidade – , o reforço na segurança com a chegada de totens de videomonitoramento 24 horas, as obras de pavimentação de vias, além da entrega da nova unidade de saúde da cidade, o Hospital São Lucas - Santa Luzia, que fica no bairro, ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e que será aberto ao público na segunda-feira (23).

Volpi ainda participou de encontro com moradores no Jardim Mirante, Centro e Vila Suissa.