Paranapiacaba tem festival de yoga no fim de semana

A famosa vila inglesa em Santo André vai receber entre hoje e amanhã o Paranapiacaba Yoga Festival. O evento inédito terá abertura neste sábado (21), às 15h, no Galpão dos Ferroviários.

Idealizado e coordenado pelo trio formado por Doug Simplicio, Maraísa Figueiredo e André Alves, o evento será realizado em dois lugares: no Galpão e no restaurado Cine Lyra.

A yoga é uma filosofia que interliga o corpo e a mente, mediante disciplinas originárias da Índia. Está associada ao budismo e ao hinduísmo, com meditações e exercícios que auxiliam o controle da ansiedade, dores no corpo e estresse. Mas é necessário praticar regularmente para obter os benefícios.

O objetivo é justamente reconectar o interior de cada indivíduo em busca do bem-estar com os ares da natureza presentes na Vila de Paranapiacaba.

A programação traz práticas que combinam a respiração rítmica, a entoação de mantras, o equilíbrio de chakras e técnicas de mindfulness com o terapeuta Doug Simplicio e o professor Caio Reis. Haverá ainda exibições sobre as diferentes concepções da yoga, meditações ativas e também apresentações musicais.

As atividades são gratuitas e abertas a todos. Os participantes podem acessar a programação completa e se inscrever pelo link >https://www.sympla.com.br/evento/paranapiacaba-yoga-festival/2555600

O encerramento do festival será realizado no Galpão dos Ferroviários, no domingo (22), a partir das 16h.