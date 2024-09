Temos uma ditadura travestida de democracia em S.Caetano, diz Palacio

Candidato ao Paço de São Caetano pelo Podemos, Fabio Palacio fez duras críticas à gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) durante o lançamento de seu plano de governo, ontem à noite, no bairro Barcelona. O prefeiturável condenou os altos gastos e a falta de transparência da atual administração, bem como a forma como Auricchio encaminha projetos para a Câmara a toque de caixa.

“Nós temos aqui o vereador Parra (Podemos) que pode nos dizer como são feitas as votações de projetos do Executivo. É tudo no afogadilho, sem dialogar com a população e sem dar tempo de os vereadores analisarem com calma os projetos. É uma ditadura travestida de democracia. No nosso governo isso vai acabar, pois a nossa forma de governar será ouvindo as pessoas e fazendo um trabalho junto com a população”, declarou Palacio.

No que diz respeito à atuação fiscal da gestão Auricchio, o candidato também foi enfático ao falar em “irresponsabilidade fiscal” e que sabe que, se eleito, vai herdar dívidas deixadas pelo atual governo.

“Temos consciência do passivo que a atual gestão vai deixar. Hoje vemos muito dinheiro sendo jogado fora com coisas que não são urgentes. Os semáforos da avenida Goiás, por exemplo. Eles são lindos, é verdade, mas enquanto o governo gasta dinheiro com isso, há médicos com salários atrasados nas unidades de saúde, filas nos hospitais, falta de valorização dos professores”, disse.

Reportagem publicada em maio pelo Diário mostrou que a Prefeitura pagou R$ 35,7 milhões à Newstec para a troca de semáforos. A matéria também mostrou que a empresa pertence a Leonardo Urbano Arem, que possui relações de amizade com a família de Auricchio. Além disso, o dono da firma tem parceria de negócios com o dono da FVB Construção e Sinalização de Trânsito e Mobilicidade Tecnologia, Patrick Hideo Suguiyama Okada, empresa que integra o Consórcio Tijucussu, responsável pela operação da Zona Azul na cidade.

ANNE SULLIVAN

Fabio Palacio também revelou que vai recriar e reestruturar a Fundação Anne Sullivan, fechada pela gestão Auricchio com endosso da Câmara - apenas Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos) votaram contra a extinção. ]

“Precisamos ter um lugar adequado para as crianças com deficiência severa. A inclusão ideal é aquela em que todos podem ser incluídos, mas há crianças que necessitam de cuidados especiais antes de isso ser feito. A Fundação Anne Sullivan garantia que essas crianças tivessem a evolução ideal para estar em outros ambientes”, afirmou Palacio.<

Criada em 1977, a Anne Sullivan foi extinta em dezembro de 2023 por iniciativa de Auricchio. No entanto, a gestão pessedista iniciou o processo de fechamento da escola ainda em 2022, impedindo matrículas de novos alunos para o ano seguinte.