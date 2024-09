Governo estadual adquire 12 mil câmeras corporais

O governo estadual assinou na quarta-feira (18) um contrato com a empresa Motorola para a aquisição de 12 mil novas câmeras corporais portáteis para a Polícia Militar. Segundo o Executivo, a ampliação do serviço vai gerar uma economia 45,9% para o tesouro estadual em relação ao pregão anterior.

Conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública), mesmo com o número ampliado de câmeras e uma série de atualizações tecnológicas, o preço do serviço do contrato será R$ 51,9 milhões por ano. Pelo contrato vigente, as 10.125 COPs disponibilizadas à corporação custam por ano R$ 96 milhões ao governo.

Os novos equipamentos terão uma série de funcionalidades, como reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, melhoria na conectividade, com possibilidade de transmissão ao vivo, entre outras inovações, modernizando o serviço atualmente em operação. O dispositivo possui capacidade técnica para integrar as imagens com o Programa Muralha Paulista, além da identificação de foragidos da Justiça.

As novas câmeras também oferecem a possibilidade de a gravação ter o acionamento automático por software, à distância pelo Centro de Operações da PM e manual pelo próprio policial.

Com ferramenta de áudio bidirecional, as câmeras acopladas aos uniformes dos policiais permitirão que eles solicitem apoio durante as ações. Devido à transmissão ao vivo, o Copom também poderá acionar equipes de apoio antes mesmo que os militares precisem solicitar. Ainda de acordo com a SSP, o armazenamento de imagens e áudios será aprimorado, já que o novo contrato exige que cada equipamento possua um outro equivalente para recargas, processamento e uploads de arquivos.