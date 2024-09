Três escolas lideram com mais candidatos no Desafio de Redação

O Liceu Jardim, em Santo André, a Etec (Escola Técnica Estadual) Lauro Gomes, em São Bernardo, e a E.E. (Escola Estadual) João Ramalho, em Diadema, lideram como as unidades de ensino com o maior número de candidatos para o 18º Desafio de Redação. Cada uma solicitou 2.000 folhas de participação para o maior concurso literário do Grande ABC.

O fim das inscrições se aproxima, com encerramento em 30 de setembro. Até o momento, são 283 escolas participantes e 154.724 folhas concedidas.

A coordenadora do núcleo comum da Etec Lauro Gomes, Paula Simas, 45 anos, afirma que já é uma tradição da unidade participar do Desafio de Redação.

“A gente vem participando há um bom tempo. Os nossos alunos sempre se sentem motivados porque geralmente conseguimos alguma premiação. Isso faz com que eles se engajem mais e estimula a confiança deles para vestibulares como o Enem.”

O tema deste ano é “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”, e podem participar alunos do ensino fundamental, ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala, além de professores e membros da comunidade com o ensino médio completo.

De acordo com Paula Simas, os estudantes da Etec Lauro Gomes têm recebido orientações durante as aulas sobre o concurso literário.

“Os docentes de língua portuguesa e de alguns cursos técnicos têm passado os conhecimentos que eles consideram relevantes para a elaboração do texto, principalmente com o objetivo de ajudar o candidato a escrever de forma mais objetiva. Para nós, expor as ideias de forma coesa é o maior desafio que os alunos enfrentam. Então, essa é uma forma que encontramos de ajudá-los”, explica a coordenadora.

Entre os prêmios, estão dois cursos de intercâmbio para a Inglaterra, 15 bolsas universitárias no Centro Universitário FSA (Fundação Santo André), 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada uma das categoria.

“A questão do intercâmbio tem chamado bastante a atenção dos alunos. Foi fundamental para aumentar o engajamento. Pretendemos fazer as redações nas próximas semanas. Na unidade, alguns professores também participarão”, pontua Paula.

Segundo o regulamento, as despesas da viagem serão cobertas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp. As candidaturas são aceitas pelo site (www.dgabc.com.br/desafioredacao). Também é possível entrar em contato pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172.