Preta Gil fala sobre perda de cabelo durante tratamento: Está caindo bastante

Na última quarta-feira, dia 18, Preta Gil falou sobre a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer. Ao mostrar o comprimento dos fios, ela falou:

Pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante.

Ao continuar, ela ainda disse que não sabe se vai precisar raspar o cabelo:

Da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça. Desta vez, estamos no segundo ciclo [de quimioterapia], vamos ver.

E finaliza:

Ainda faltam quatro [ciclos], mas não tem problema. Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce.

Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.