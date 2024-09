Inaugurar hospital é resposta às mentiras da oposição, diz Guto

Candidato à reeleição, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), disse nesta quarta-feira que a entrega do Hospital São Lucas – Santa Luzia nesta quinta, após 16 anos de obras, é, além de um “sonho realizado”, resposta às mentiras contadas pelos adversários da gestão na campanha, especialmente a Gabriel Roncon (Progressistas), principal nome da oposição no pleito de 6 de outubro.

“É a grande resposta. O hospital foi alvo, como todas as outras entregas em Ribeirão foram alvo – rodoviária, arenas esportivas, serviços. O hospital foi um dos grandes targets deles. Nunca imaginavam que a gestão poderia ter a capacidade, como sempre teve, de executar aquilo que prometeu. O hospital está aí, está entregue”, declarou o prefeito em entrevista ao Diário.

Segundo contou Guto, Roncon primeiro levantou dúvidas sobre o cumprimento da promessa da administração de iniciar o atendimento no hospital ainda em 2024 e, ao ver o prédio construído, passou a espalhar na cidade que os equipamentos médicos da unidade são obsoletos e não haverá mão de obra para garantir atendimento aos pacientes.

Guto argumentou que considera as críticas de Roncon injustas porque parte da responsabilidade pelo atraso na conclusão das obras se deve ao próprio candidato da oposição – que, de 2017 a 2020, era vice-prefeito de Ribeirão na administração de Adler Kiko Teixeira. “Uma obra tão esperada, abandonada pelo próprio governo do Gabriel, porque vice faz parte do governo.”

Idealizado e iniciado no bairro Santa Luzia em 2008 pelo então prefeito Clóvis Volpi, pai de Guto, o projeto do hospital ficou paralisado durante oito anos. Retomado em 2021, será inaugurado quinta, em solenidade marcada para as 10h. “Falo que é a tampa da panela. Um sonho realizado”, resumiu o liberal.

O Hospital Santa Luzia vai oferecer 95 leitos, sendo 11 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 na maternidade. A unidade terá atendimento de média complexidade e contará com centro cirúrgico e obstétrico, centro clínico, pediatria e maternidade, além de leitos de internação. O projeto consumiu R$ 29,5 milhões. O custeio deve chegar a R$ 1,5 milhão mensais.

ADVERSÁRIOS

Guto disse que Roncon é exceção entre seus adversários no pleito de outubro – também disputam a cadeira do Poder Executivo Renato Foresto (PT) e Ricardo Abílio (Novo). “O Gabriel é o que mais nos ataca. É o único, inclusive, que nos ataca. Com todos os outros, há uma disputa muito leal”, diferenciou o prefeito.

Roncon teria, inclusive, divulgado boatos de que a candidatura de Guto seria barrada pela Justiça, pois estaria participando de uma segunda reeleição consecutiva, já que ele substituiu o pai, cassado, na eleição suplementar de dezembro de 2022. Quando seu nome foi deferido, o liberal comemorou efusivamente.

“Não era agonia. A gente tem segurança total, sempre teve. É que a campanha tomou um rumo de muitos ataques, de muitas mentiras. O adversário buscou deixar o ambiente mais instável possível, sempre com base nestas falácias. Conforme você as vai derrubando, o ambiente político vai melhorando, porque você vai tendo o adversário como mentiroso o tempo todo.”

Roncon refuta fala de liberal e declara que prefeito toma críticas por ataque