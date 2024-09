Davi, campeão do BBB 24, manda recado para irmã em 'A Fazenda 16'

Raquel Brito foi uma das peoas anunciadas nesta segunda-feira (16), na 16ª temporada de "A Fazenda". O irmão, Davi Brito, campeão do BBB 24, aproveitou a estreia do reality para mandar um recado e desejar boa sorte.

"Parabéns mana, vai com tudo", escreveu o ex-BBB ao compartilhar um vídeo de Raquel anunciando sua participação no programa (veja aqui).

A peoa escreveu: "A it girl do momento virou boiadeira! É isso, meus amores. Estou muito feliz em compartilhar com vocês essa nova etapa da minha vida. Vocês me conheceram nos bastidores de um participante e agora vão poder me acompanhar 24h por dia. Quero muito viver essa experiência e mostrar quem eu sou, mas minhas imperfeições e virtudes".

Falsidade?

A peoa Raquel Brito já deixou avisado que para ela não vai tolerar falsidade. "Falsidade comigo não cola, não. É isso que me pega na convivência com as pessoas. Eu não gosto de ser falsa com as pessoas. Aqui não dá para pagar nada. É 24 horas", enfatizou ao conhecer os colegas de confinamento.