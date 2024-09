A Fazenda 16: veja o que rolou na primeira noite

Eita! "A Fazenda 16" mal estreou e o clima de treta já entrou no ar na madrugada desta terça-feira (17). Após a primeira dinâmica entre os peões, os ânimos ficaram a flor da pele e, como prometido, o elenco explosivo não ficou quieto.

Perseguição?

Larissa Tomásia foi a primeira a hablar. Durante o jogo, a participante se sentiu perseguida pelos colegas e disse que foi escolhida na dinâmica por comodismo, efeito manada. "Não acho que alguns participantes foram sinceros. Foi comodismo. Não quiseram se indispor com outras pessoas. Foi aquele efeito manada, veio todo mundo em cima de mim", declarou ela.

Yuri Bonotto x Gilson

O bombeiro Yuri Bonotto dessa vez só aumentou o fogo entre ele e Gilson de Oliveira durante a discussão que foi tão acalorada - e que a produção teve que intervir. A briga iniciou logo após a dinâmica e se estendeu até a madrugada. "Tenho 34 anos, mas tenho minha vida. Não sou carreirista, que veio do nada na mídia", falou Yuri. "Quase rebaixou uma personagem famosa. Prometeu bagulho de curtidinha", rebateu Gilson.

A produção do programa alertou: "Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão."

"Falsidade"

A peoa Raquel Brito já deixou avisado que para ela não vai tolerar falsidade. "Falsidade comigo não cola, não. É isso que me pega na convivência com as pessoas. Eu não gosto de ser falsa com as pessoas. Aqui não dá para pagar nada. É 24 horas", enfatizou.

Grupos

E já tem grupo sendo formado? Para Sidney Sampaio é melhor esperar um pouco. Durante uma conversa em grupo, o ex-global deixou claro que acha muito precoce começarem a pensar em estratégias e formação de grupo logo agora.

"Para mim, está muito precoce. Nesse momento, não sinto necessidade de formar uma estratégia com coletivo. Tem muita dinâmica para rolar, quero ver o posicionamento das pessoas", revelou o peão.

Treta

Para finalizar a madrugada do jeito que os internautas gostam, Fernanda Campos e Suelen Gervásio protagonizaram uma treta no quarto por conta da formação de um suposto grupo. Após Fernanda falar que não gostou de ver o grupo se formando, Suelen, suposta participante do outro grupo, não ficou quieta.

"Por que você está se metendo?", questionou Fer Campos após Suelen começar a rebater os comentários da peoa. "Você tem que entender que, quando fala, vai ter resposta. Quem começou a falar foi você. Você que começou o babado, então termina. Abriu o circo, fecha", rebateu Suelen.