Lucas Buda fala sobre a participação da ex-esposa, Camila Moura, em A Fazenda

O nome de Camila Moura foi anunciado pelo reality show A Fazenda, da Record, na última segunda-feira, dia 16, e, no mesmo dia, Lucas Buda, seu ex-marido, reagiu a entrada dela no programa.

Ele falou sobre nos Stories do Instagram, após abrir uma caixinha de perguntas, e contou o que acha sobre isso:

- Tenho uma relação muito transparente com vocês. Assim como essa pergunta, surgiram várias [assim] na caixinha. Vou responder diretamente para vocês poderem ouvir de mim.

Buda disse que não cabe a ele opinar sobre as decisões da ex-esposa e que está seguindo em frente:

- Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar ou não em A Fazenda, a gente está separado já tem um tempo. Estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma, do meu jeito e estou muito bem com isso.

Lucas também revelou se sua torcida vai para Camila - e sua resposta foi surpreendente:

- Torço, sim, por ela, vou torcer por ela, sim! Quero que ela seja feliz, que alcance os objetivos que ela foi buscar lá dentro e consiga realizar.

Por fim, o ex-BBB contou que optou por não entrar no programa por conta do mestrado, e também compartilhou que está muito focado em fazer conteúdo e possui outros projetos:

- Eu pesei na balança e vi que não valia a pena ir para A Fazenda e deixar o mestrado.

Vale lembrar que o casamento entre Buda e Moura acabou de uma forma conturbada e cheio de polêmicas. Isso aconteceu porque durante a participação do influenciador digital no reality da Globo, ele flertou com Pitel e fez com que Camila solicitasse um pedido de divórcio - que ele só descobriu quando saiu do programa.

Ela ficou conhecida depois de expor toda sua raiva do ex-marido e sua reação ao vê-lo dando em cima de outra.