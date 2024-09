Ultragaz abre vaga de estágio em Mauá e demais cidades do País

A Ultragaz, companhia focada em soluções para uso de GLP (gás liquefeito de petróleo), abre inscrições para seu programa de estágio. São 27 vagas disponíveis, com parte das posições a serem preenchidas em Mauá e com bolsa-auxílio de R$ 2.500.

Além de Mauá, podem se aplicar também candidatos da Capital e das demais regiões de São Paulo, como Barueri, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. No País, há posições para Araucária (PR), Belém (PA), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Senador Canedo (GO).

Segundo as divulgações, as oportunidades são para estudantes do ensino superior, com formação prevista para dezembro de 2025, nas seguintes áreas: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Sistemas de Informação. São requisitos diferenciais ter conhecimento de inglês e Pacote Office.

O programa oferece benefícios. Dentre eles, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, recesso remunerado, vale-refeição ou refeitório no local (de acordo com localidade) e cesta de natal.