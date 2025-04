Termomecanica anuncia quarta unidade fabril em São Bernardo

A Termomecanica acaba de anunciar a inauguração de uma nova unidade em São Bernardo, denominada TM Soluções. O objetivo é atender pessoas físicas e jurídicas com fornecimento de produtos semielaborados de cobre e suas ligas e de alumínio. A unidade estará localizada na Avenida Caminho do Mar, 2.795, com acesso pela Rua Raposo Tavares, número 65.

Segundo a empresa, a escolha de São Bernardo para a nova unidade foi estratégica, levando em consideração a proximidade com as três fábricas da Termomecanica situadas no município. Essa localização facilita a logística de circulação e escoamento de produtos para diversas regiões de São Paulo, incluindo a Capital, o Interior e o Litoral, devido ao fácil acesso às principais avenidas e rodovias do Estado.

O espaço iniciará suas operações no primeiro semestre de 2025. O foco inicial é a comercialização de: vergalhões, bronze e tubos de cobre e latão e acessórios. Posteriormente, a companhia pretende expandir o portfólio para os demais produtos que fabrica, incluindo barramentos e tubos de alumínio.

“Nosso objetivo com a nova unidade é assegurar a disponibilidade de produtos para um mercado de alta demanda, atendendo pessoas físicas e jurídicas. Em essência, buscamos assegurar que todos tenham acesso aos nossos produtos”, explica Felipe Guerini, gerente comercial da Termomecanica.

O investimento na expansão, cujo valor não foi informado, visa atender às necessidades dos clientes com a pulverização dos produtos em mercados ainda não atendidos faz parte da estratégia de ampliação e sustentação do alcance e da visibilidade da marca para diversas regiões, consolidando sua posição de destaque no mercado brasileiro.

A Termomecanica também não deu detalhes sobre criação de postos de trabalho, mas afirmou que “a inauguração da unidade trará impactos econômicos e sociais significativos para a região. Além de ampliar a visibilidade da região, contribui, consequentemente, para um crescimento do consumo nos comércios locais devido ao aumento na circulação de pessoas.

No contexto nacional, a nova unidade abre um canal de comercialização de produtos semielaborados de cobre e suas ligas altamente confiáveis e já aprovados por grandes empresas de diversos segmentos, que agora podem ser consumidos por um novo mercado. “A expansão para novos mercados, fortalece nossa estratégia de negócios, ampliando e perpetuando o alcance da marca Termomecanica em diversas regiões”, finaliza Guerini.

A nova unidade atenderá principalmente os segmentos de refrigeração, usinagem, instalações em geral, construção civil, mecânica e metalurgia, acessórios, além de distribuidores em geral.