Fresno anuncia listening parties de EU NUNCA FUI EMBORA - Parte 2

A Fresno sempre entendeu que a interação com o público vai muito além das redes sociais e dos shows. Exemplo disso foram as QuarentEmo (lives produzidas pela banda na pandemia) e as after parties de apresentações especiais (como a do Lollapalooza Brasil, em 2022). Para o lançamento da primeira parte do disco Eu Nunca Fui Embora, em abril, Lucas (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) reuniram os fãs para escutarem pela primeira vez o trabalho em festas organizadas em mais de 30 cidades, incluindo São Paulo, Brasília, Natal, Portugal e Irlanda. A segunda parte do álbum chega às plataformas de áudio no dia 26 de setembro e, para comemorar, o trio marcou listening parties em Porto Alegre, no Opinião, no dia 24 de setembro (acesse aqui); e em São Paulo, no Villa Country, dia 25 de setembro (acesse aqui).

“Eu acho que lançamento de disco se tornou algo muito frio e distante com o digital. Para os últimos álbuns, chegamos a fazer festas de lançamento, mas, dessa vez, juntamos fãs de diversos lugares para terem uma experiência mais real”, explica Lucas. A ideia da listening party é permitir que os fãs ouçam as faixas inéditas em um ambiente íntimo e descontraído, fortalecendo o laço com a banda e migrando uma experiência solitária em algo coletivo. “Construímos uma comunidade em torno da nossa música no virtual e quanto mais a gente traz isso para o real, melhor fica nosso laço”, reflete Lucas. Com isso, o grupo transforma o lançamento em um evento memorável e compartilhado.

Ouça o último single da banda, “Camadas”, com Chitãozinho & Xororó, aqui

SERVIÇO

Fresno @ Porto Alegre

Data: 24 de setembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 19h30 (abertura da casa) | 21h (início da festa)

Local: Opinião - Rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS

Valores:

Lote 1: R$ 25,00 (meia-entrada) | R$ 30,00 (entrada solidária) | R$ 50,00 (inteira)

Lote 2: R$ 35,00 (meia-entrada) | R$ 40,00 (entrada solidária) | R$ 70,00 (inteira)

Lote 3: R$ 45,00 (meia-entrada) | R$ 50,00 (entrada solidária) | R$ 90,00 (inteira)

Lote 3: R$ 55,00 (meia-entrada) | R$ 60,00 (entrada solidária) | R$ 110,00 (inteira)

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97845/d/276022/s/1894751

Fresno @ São Paulo

Data: 25 de setembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 19h (abertura da casa) | 21h (início da festa)

Local: Villa Country - Av. Francisco Matarazzo, 774 - Parque da Água Branca - São Paulo/SP

Valor: A partir de R$ 30,00 (pista)

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29732/ingressos-para-global-listening-party-fresno