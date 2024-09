Virginia Fonseca presenteia Lucas Guedez com pulseira avaliada em mais de 50 mil reais

Presente de milhões! Neste domingo, dia 15, o influenciador Lucas Guedez está completando mais um ano de vida e foi surpreendido por Virginia Fonseca, que o presenteou com uma pulseira avaliada em mais de 50 mil reais.

Através dos stories, a esposa de Zé Felipe mostrou o momento em que Maria Alice e Maria Flor acordam o aniversariante com uma caixinha na cor vermelha. Surpreso com o momento, Lucas Guedez abriu a mesma e encontrou uma linda pulseira da marca Cartier. O acessório, que custa 57 mil reais, é de ouro branco, com acabamento escovado e inclui uma chave de fenda.

Além do luxuoso presente, Virginia parabenizou o seu amigo com uma homenagem nas redes sociais.

Hoje é aniversário da pessoa mais engraçada que eu conheço!!! Sou muitoooo feliz pela nossa amizade Lu, muito feliz mesmo, você é a pessoa que eu sempre quero ter por perto, você exala alegria, não tem tempo ruim, topa tudo e depois que viramos amigos eu entendi o porque de todos quererem você por perto. Continue sendo essa pessoa, não deixe que nada e nem ninguém apague seu brilho e seu jeito genuíno de ser!! Você é SENSACIONAL!! Peço a Deus que lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e felicidade. Que você conquiste todos seus sonhos, porque você merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer!! Sou grata a Deus pela nossa amizade e se Ele quiser, vamos comemorar essa data juntos por muitos e muitos anos. Te amo.