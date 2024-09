Penha repudia candidato a vereador ligado a Auriani por falas misóginas

Vilson Lourenço dos Santos, o Biju do Povão (Cidadania), comerciante e candidato a vereador em Rio Grande da Serra, fez declarações misóginas em vídeo publicado em suas redes sociais, causando imediata reação da prefeita Penha Fumagalli (PSD), que concorre à reeleição.

Na gravação, o pleiteante a uma cadeira na Câmara rio-grandense relativizou a participação das mulheres na corrida eleitoral. “É uma eleição atípica. Os partidos foram obrigados a convidar bastante mulheres”, disse. A fala refere-se ao mínimo de 30% de candidatas nas chapas proporcionais.

Biju prossegue em sua narrativa reclamando que, quando sai às ruas para pedir votos, muitos eleitores destacam que familiares, como irmãs, tias, sobrinhas e sogras, estão na disputa e, por isso, automaticamente receberiam os votos. Porém, contrariado, mandou um recado: “Procure alguém que tenha coragem”, disse. Para ele, o voto não pode ser atribuído ao fato de a mulher ser “boazinha, gente fina, ter um pão maravilhoso e fazer uma comida sensacional”.

As falas geraram reação imediata de Penha, que repudiou o candidato devido ao conteúdo misógino. “Estamos (nós mulheres) sendo novamente atacadas verbalmente e moralmente por candidatos que não prezam pelo respeito às mulheres.”

A pessedista ainda afirmou que lugar de mulher é onde quiser. “Somos tanto quanto ou mais capazes”, discorreu, ao ainda complementar ser solidária com todas as “candidaturas de mulheres”, independentemente da coligação. “Juntas faremos a diferença. Contem comigo!”

Aliado

Biju integra a coligação majoritária encabeçada por Akira Auriani (PSB). O prefeiturável, apesar de não ter responsabilidade sobre fala de aliados, se posicionou por nota. “Qualquer tipo de fala ou atitude que tente diminuir a voz feminina na política deve ser combatida não apenas nos períodos de eleição, mas de forma permanente por toda a sociedade. Temos uma mulher em posição de liderança no projeto que apresentamos a Rio Grande do Serra, que é nossa candidata a vice, Vilma Marcelino (PSB). Diante do vídeo publicado nas redes, convocamos reunião com as candidatas a vereadora em nossa coligação para reafirmar nosso compromisso e ressaltar a importância da presença feminina em nosso grupo”, explicou a assessoria do pessebista.

Procurado, Biju do Povão explicou que a intenção era induzir o voto consciente, para que o eleitor faça uma análise sobre se aquela pessoa realmente tem chances de vitória ou se está no partido para cumprir apenas o mínimo obrigatório. “Conforme a Justiça Eleitoral, a cota de gênero determina que se tenha 30% de mulheres em cada chapa”, disse, ao frisar que muitos candidatos, independentemente do sexo, servem de escada para políticos de carreira ou apenas para cumprir a legislação.