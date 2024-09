Penha Fumagalli denuncia e Justiça ‘dá pito’ em Akira Auriani

Candidato a prefeito em Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) levou um ‘pito’ da Justiça Eleitoral e foi obrigado a adequar seu material de campanha nas ruas. Equipe do pessebista tem instalado wind banners (bandeira de vento) em calçadas e praças, porém, as hastes estão presas e ou fincadas no concreto ou na terra, prática vedada pelas regras eleitorais. A fixação do material deve ser com bases plásticas preenchidas com água e de fácil desmonstagem.

A ação foi proposta por Penha Fumagalli (PSD), prefeita e candidata à reeleição. Na peça, a prefeiturável sustentou as alegações de irregularidades e anexou fotos.

O mérito foi julgado por André Luiz Rodrigo do Prado Nórcia, juiz eleitoral da comarca de Rio Grande da Serra.

O magistrado entendeu existir, naquele momento, irregularidades e ordenou adequação. “Cesse imediatamente a prática de propaganda irregular”.

Apesar de entender falhas do pessebista na condução de sua campanha eleitoral, o juiz não aplicou multa ao candidato, por entender, que, após a notificação, Auriani regularizou a situação.

O prefeiturável foi procurado, e por meio de sua assessoria de imprensa, se manifestou com uma nota: “No mesmo dia em que foi comunicada pela Justiça Eleitoral sobre o caso de um wind banner instalado em desacordo com as normas, a campanha de Akira Auriani realizou a retirada do material e reorientou as equipes para a observação e cumprimento da legislação”, explicou.

A decisão, datada em 30 de agosto, foi arquivada sem “condenação de custas (processuais)e honorários (advocatícios)’, destacou o magistrado.

POLÊMICAS

A Justiça determinou na quarta-feira (28) ao vereador Marcelo Akira Nagashima (Podemos) que mudasse seu nome de urna, Akira do Povo, na campanha a prefeito de Rio Grande da Serra.

O juiz Andre Luiz Rodrigo do Prado Nórcia atendeu a uma solicitação do prefeiturável Akira Auriani (PSB), que teme que o eleitor faça confusão entre um e outro.

Caso Marcelo Akira não se manifeste e apresente uma alternativa nos próximos dias, a decisão pela mudança ficará a cargo da Justiça Eleitoral.