Palacio ironiza promessa de Tite de ouvir sociedade

Atrás do candidato do PL, Tite Campanella, nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Caetano, o oposicionista Fábio Palacio (Podemos) tem adotado como tática provocar o adversário em assuntos sensíveis ao governo de José Auricchio Júnior (PSD), do qual Tite é representante, com o objetivo de tirá-lo da zona de conforto e forçar o enfrentamento. Foi assim quando o podemista desafiou o liberal a participar de um debate, a fim de discutir o ‘futuro seguro’ que o governista promete, ou quando Palacio defendeu a extinção da taxa do lixo, que foi implementada na cidade em 1977, mas o governo Auricchio transferiu para a conta de água em 2018. Mais recentemente, Palacio ironizou a promessa de Tite Campanella de, no próximo ano, ouvir a sociedade são-caetanense antes de revisar o Plano Diretor, que estabelece as diretrizes para o crescimento da cidade. “Pôxa, Tite, agora você quer ouvir as pessoas? Você é vereador e, há um mês, votou (a revisão de) uma lei de zoneamento que permite à cidade ter prédios de 40 andares e cheguem aqui quase 100 mil habitantes, mas não consultou as pessoas sobre a vontade delas”, alfinetou. O governista, porém, tem se mantido distante das provocações.

Bastidores

Plano de governo

A prefeita de Rio Grande da Serra e candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD, foto), acompanhada de seu companheiro de chapa, o candidato a vice Professor Pedro Campos (Republicanos), lança hoje seu plano de governo para a gestão 2025-2028 no comitê central da campanha, situado à Avenida Dom Pedro I, 780. O ato ocorre às 18h e também vai reunir os 75 candidatos à vereança da coligação encabeçada por Penha e formada por PSD, Republicanos, PRTB, Progressistas, União Brasil, PCdoB, PV e PT.

Debate – 1

O g1 realiza hoje, a partir das 13h30, debate com os candidatos à Prefeitura de Santo André, com mediação do jornalista José Roberto Burnier. Foram convidados para o evento – que será transmitido ao vivo pelo site, YouTube e pelo TikTok do g1 – os prefeituráveis Gilvan Junior (PSDB), Bete Siraque (PT), Eduardo Leite (PSB) e Luiz Zacarias (PL).

Debate – 2

Os candidatos Coronel Edson Sardano (Novo) e Clenilza Panato (PCO) não foram convidados para o debate. O g1 alega que seus respectivos partidos não têm representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, o que desobriga o portal de chamá-los, conforme determina a legislação eleitoral.

Mais um

O candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior, reafirmou ontem o compromisso de criar a segunda unidade do Poupatempo da Saúde no 2º Subdistrito da cidade. A primeira unidade foi criada no período em que Gilvan esteve à frente da Secretaria da Saúde. “Esse novo conceito de atendimento médico, moderno e espaçoso, vai chegar também ao 2º Subdistrito com mais comodidade e agilidade para os moradores da região”, garantiu.

Sem terceirização

Candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, Marcelo Lima se reuniu ontem com integrantes da Associação Amigos da Polícia Militar do Grande ABC, em Santo André. Acompanhado da Sargento Jessica Cormick (Avante), postulante a vice em sua chapa, Marcelo reforçou o compromisso com a segurança pública no município. “Como prefeito, a partir de janeiro, não vou terceirizar o problema da segurança. O problema vai ser meu. Vamos fazer parceria com o Estado, com as forças policiais, mas a Prefeitura jamais vai ficar parada”, garantiu o podemista.