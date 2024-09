Finalmente o hospital

A entrega do Hospital Municipal Santa Luzia, marcada para o dia 20, é marco importante para a saúde pública de Ribeirão Pires. Após anos de incertezas, a gestão do prefeito Guto Volpi (PL) cumpriu a promessa de finalizar essa obra fundamental para o município – e ao Grande ABC. A unidade está preparada para oferecer 95 leitos, incluindo 11 de UTI, além de atendimento de média complexidade em áreas como pediatria, maternidade e centro cirúrgico. Com a inauguração, a cidade ganhará reforço significativo na oferta de serviços médicos, especialmente no momento em que cresce a demanda da população local e dos municípios vizinhos, como Mauá e Rio Grande da Serra.

A construção do Santa Luzia se arrastou por 16 longos anos – uma epopeia. Iniciadas em 2008, com promessa de ser entregue 2014, as obras enfrentaram paralisações e falta de recursos, deixando a população à espera da solução. Apenas em 2022, após a obtenção de novos investimentos estaduais, o projeto foi reativado com força total. A inauguração do empreendimento deve garantir acesso rápido e eficiente à saúde pública, especialmente para as populações mais vulneráveis. Mantido pela administração municipal, o hospital ajudará a descongestionar a rede de saúde pública do Grande ABC, permitindo atendimento mais direcionado às necessidades da comunidade.

Depois de quase duas décadas, Guto Volpi poderá dizer que conseguiu transformar um dos elefantes brancos mais emblemáticos do Grande ABC em uma esperança para a comunidade ribeirão-pirense. Com a entrega do Santa Luzia, a expectativa é que as filas de espera por procedimentos importantes seja reduzida significativamente. Investir em infraestrutura sanitária é passo crucial para a melhoria dos indicadores da qualidade de vida do município, algo que deve ser sentido em breve. A conclusão deste projeto fundamental na estrutura de atendimento público da cidade, após passado tanto tempo, demonstra o quão importante é uma gestão que respeita os anseios da população.