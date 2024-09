Gestão Paulo Serra é alvo de ataques de adversários nas redes

A menos de um mês do primeiro turno da eleição municipal, marcado para 6 de outubro, o prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André, passou a ser alvo de ataques pessoais nas redes sociais. A principal ofensiva partiu do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que chamou o tucano de ‘Pinóquio’ em vídeo publicado nas redes sociais. O parlamentar teria orquestrado, junto com o ex-secretário Carlos Bianchin, rede de divulgação para espalhar conteúdos destinados a atingir e a desgastar a imagem do chefe do Executivo.

Os conteúdos ofensivos a Paulo Serra, que apoia o prefeiturável Gilvan Junior (PSDB), estariam partindo de duas frentes, uma comandada pelo deputado federal, cuja mulher, Fabiana Marangoni (União Brasil), é candidata a vice-prefeita de Santo André na chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB), e a outra por Bianchin, ex-secretário da gestão Serra, com quem está rompido, e atual coordenador da campanha do socialista à Prefeitura.

O Diário obteve capturas de telas de celular com mensagens que circulavam nesta terça-feira por redes sociais, como WhatsApp e Instagram, que traziam os nomes de Marangoni e Bianchin estimulando os seguidores a “espalhar” conteúdos ofensivos à honra de Paulo Serra. Embora fontes a par do assunto confirmem a participação dos dois aliados de Eduardo Leite na idealização do que está sendo chamado de gabinete do ódio, não foi possível verificar a autenticidade da autoria das mensagens.

Pelo menos um dos vídeos com ataques pessoais ao prefeito, chamado de “Pinóquio Serra”, foi publicado originalmente por Marangoni em sua conta oficial no Instagram. Na edição, a imagem do tucano é distorcida à medida em que faz comentários sobre a representatividade da cidade na Assembleia e na Câmara Federal. “Perecebeu o nariz do Paulo Serra crescendo? Sempre acontece isso quando ele não fala a verdade”, diz mensagem da postagem do parlamentar.

Mais sorrateiro seria Bianchin, que estaria estimulando páginas na internet que seriam suas parceiras para divulgar conteúdo difamatório contra Paulo Serra, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e Gilvan.

A participação do ex-secretário de Manutenção e Serviços Urbanos da gestão tucana teria sido denunciada por descuido de um dos responsáveis por uma das páginas, que se esqueceu de apagar o remetente de uma fotografia, onde se pode ler “Bianchin PMSA”.

A reportagem do Diário tentou ouvir Marangoni e Bianchin, mas eles ignoraram as mensagens do jornal. Paulo Serra optou por não comentar o assunto.