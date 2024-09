Palavra do Leitor - 9 de setembro de 2024

Escola cívico-militar

‘Justiça suspende programa de escolas cívico-militares no Estado’ (Setecidades, dia 8). Por que lamentar a medida judicial? Não seria melhor investir no que já tem? As escolas técnicas do grupo Paula Souza pedem socorro. Falta de incentivo à pesquisa e formação de novos técnicos. Todas as áreas técnicas necessitam de mão-de-obra especializada. Eles também cantam o Hino Nacional. Será que vai sobrar uma parte da verba para novos projetos de educação técnica? Tenho dor quando vejo minha escola do coração ser abandonada.

Silvio Krzywy

São Bernardo

Economia

Excelentes notícias na economia brasileira, oitava economia do mundo (fonte: Austin Rating), 1,4 % de crescimento do PIB, desemprego abaixo de 7%, 1 milhão de veículos novos até o mês de Junho (fonte: Anfavea). Setor imobiliário com excelentes números, lançamentos e vendas. Atenção para as faixas salariais, inseridas no Programa Minha Casa Minha Cida. Crescimento da renda do trabalhador de 5,8%. Mais uma vez o mercado financeiro e a Faria Lima erraram nas suas projeções, sempre preconizando o apocalipse. Que continuem errando. Estão a serviço do rentismo e especuladores.

Ronaldo Duran

Santo André

Assédio sexual – 1

‘Candidata andreense denuncia assédio de Silvio Almeida, que é demitido’ (Política, dia 7). Coisa mais estranha, o assédio sexual aconteceu em janeiro e só agora veio a tona. Parece que montaram um circo para todos saírem o menos chamuscados possível! Mas aí você cai num outro problema. Fica parecendo carvão: quando não queima, suja. E também não é certo o presidente ter que agir como bombeiro por irracionalidade de seus ministros.Que parecem mais filhos mimados.

João Camargo

Capital

Assédio sexual – 2

Em que pese a gravidade do assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida, convém lembrar que o governo Lula só tomou providências depois que o caso veio à tona através da imprensa. Por outro lado fica patente que o governo Lula não tem capacidade para pôr em prática o discurso de proteção aos direitos humanos, da luta contra a violência das mulheres, do combate ao assédio moral. Não é aceitável que esse tipo de crime ocorra debaixo das barbas da administração. Anielle Franco é ministra ativista de direitos humanos e, ao não formalizar a acusação, demonstra fragilidade que não condiz com o cargo para lidar com a violência, deixando, dessa forma, de servir de exemplo para uma sociedade carente de referências para mulheres que esperavam pronta reação da ministra, principalmente por ser ela uma das vítimas.

Izabel Avallone

Capital

Sete de setembro – 1

Chamou atenção nas comemorações da Independência quando, num dos momentos mais esperados, vimos a tradicional Esquadrilha da Fumaça espargindo apenas fumaça branca. Teria sido em decorrência da falta de verba que assolou as FFAA ou uma negação do governo Lula da Silva com as cores da nossa bandeira, verde, amarela e azul? A conferir.

Beatriz Campos

Capital

Sete de setembro – 2

Novamente a manifestação na Avenida Paulista foi tomada pelos patriotas acima dos 40 anos; com imensa maioria de pessoas que já passaram dos 60. Idosos de todas as cores, sexo, raça, religião e classe social. Chamou a minha atenção a tristeza do casal amigos (professores). Estavam super tristes e decepcionados, não conseguiram ‘arrastar’ nenhum filho ou alunos. Onde estavam os jovens e ‘aborrescentes’ tupiniquins? Te cuida Brasil. Teus filhos não te querem mais.

Mário Sérgio

São Bernardo