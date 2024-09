O jeito Morando de fazer

A denúncia feita por Getúlio de Carvalho Filho, conhecido como Getulinho, candidato a vereador em São Caetano (União Brasil), é alerta preocupante sobre possíveis práticas ilícitas envolvendo o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Segundo o advogado, o tucano teria oferecido a ele um cargo público na administração municipal, financiado com recursos públicos, com o intuito de que atuasse como cabo eleitoral da mulher do prefeito, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), na campanha de 2022. A gravidade da acusação reside no uso indevido da máquina pública para fins eleitorais, o que fere diretamente os princípios da moralidade e da impessoalidade no serviço público.

Se comprovada pelas autoridades, a denúncia pode trazer sérias consequências para ambos os envolvidos. Orlando Morando pode ser enquadrado por improbidade administrativa e abuso de poder político, uma vez que teria utilizado recursos públicos para benefício eleitoral próprio e de sua família. A legislação é clara ao determinar que o uso da máquina pública com fins eleitoreiros pode levar à cassação de mandato e à inelegibilidade por até oito anos. Carla, por sua vez, também pode ser penalizada, já que teria sido beneficiária da irregularidade, sujeitando-se às mesmas sanções, incluindo a perda do mandato, caso fique provado que sua campanha foi favorecida por meios ilícitos.

É evidente que, por enquanto, o denunciante não provou o que falou – e ele já foi, inclusive, condenado por falsa acusação. Mas o enredo é bastante verossímil. Além das implicações legais, o impacto político de uma denúncia como essa não pode ser ignorado. Se confirmadas as alegações de Getulinho, as ações de Orlando Morando e de sua esposa configurariam afronta à confiança depositada pelos eleitores e ao respeito pelas instituições democráticas. A conduta ética de um gestor público e de uma representante legislativa é não apenas uma expectativa, mas uma obrigação, e o desvio desse compromisso tem consequências profundas para o cenário político local e para a credibilidade das figuras envolvidas.