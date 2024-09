Kate Middleton teria ficado irritada com Príncipe William por boatos de traição

Problemas na realeza? Parece que no período em que esteve afastada dos holofotes antes de anunciar que estava tratando um câncer, Kate Middleton ficou brava com Príncipe William por rumores de traição. Segundo fontes da família real, ela ficou irritada pelo marido não conseguir fazer com que as notícias chegassem à família.

No começo de 2024, Kate viveu momento tensos com a descoberta de um câncer. Mas segundo fontes disseram ao Yahoo! Entertainment, a Princesa de Gales estava vulnerável:

- Primeiro a história foi que ela desapareceu - e presumiu-se que o casamento dela estava em ruínas porque os rumores de sua traição simplesmente não cessavam, o que, claro, era a última coisa que Kate precisava naquele momento. Ela recebeu seu diagnóstico devastador, e ninguém poderia culpá-la por estar irritada com William por não conseguir protegê-la do escrutínio ou por não encontrar uma maneira de pôr fim às fofocas humilhantes de que ele havia sido infiel.

Ainda de acordo com a fonte, Middleton começou a receber mais apoio do marido que está mais focado na família.

- William realmente melhorou muito [no apoio à esposa] desde o diagnóstico de câncer de Kate, mas isso não significa que todos os seus problemas foram resolvidos magicamente.