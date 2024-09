Gilvan reafirma compromisso de criar subprefeitura

Gilvan (PSDB) foi ao Parque Andreense na manhã de ontem para levar suas propostas para moradores e comerciantes. O candidato a prefeito de Santo André teve reunião com lideranças locais e reafirmou o compromisso de criar uma subprefeitura na região para cuidar dos interesses do bairro e da vizinha Paranapiacaba. Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), ele ainda caminhou pelo Jardim Santa Cristina, local que tem recebido investimentos constantes da Prefeitura e viveu forte transformação nos últimos anos.

“Fizemos uma grande reunião com lideranças para reforçar o nosso compromisso de criar a subprefeitura do Parque Andreense/Paranapiacaba. Isso é a Prefeitura cada vez mais perto das pessoas e melhorando a vida do cidadão andreense. Vamos juntos continuar o brilhante trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Paulo Serra”, garantiu Gilvan.

No Jardim Santa Cristina, Gilvan e Paulo Serra caminharam e receberam o carinho da população. O local recebeu diversas obras nos últimos sete anos e meio de gestão do prefeito, como a drenagem da Rua Alfredo Angelini e de outras vias, adaptação de vielas com a instalação de corrimão e sarjeta, além de obras de canalização de esgoto e a mudança da iluminação por LED, muito mais segura e eficaz.

A agenda ainda teve reunião com candidatos a vereador e circuito em cima de caminhão de som levando as propostas de Gilvan para o maior número possível de andreenses.