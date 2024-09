Velha postagem de Morando põe em xeque atuação de Flávia em mercado

Postagem antiga feita em rede social pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), põe em xeque o passado de administradora de empresas eficiente que o tucano busca associar a Flávia Morando (União Brasil), a sobrinha que ele pretende eleger sucessora no pleito de outubro.

Em 2 de setembro de 2021, o chefe do Executivo escreveu no Facebook que a gestão da rede de supermercados da família era feita pelos seus dois irmãos, Márcia e Deiner. A partir de 3 de abril de 2024, quando anunciou Flávia como pré-candidata, o prefeito passou a dizer que a administração dos negócios cabia à sobrinha.

Em live veiculada em suas redes sociais em 4 de julho, quando apresentou a sobrinha pela primeira vez aos internautas, ainda na fase de pré-campanha, Morando destacou a competência de Flávia na administração da rede de supermercados Morando.

Segundo o prefeito, ela teria assumido a gestão da empresa assim que ele foi obrigado a deixar o posto para assumir a Prefeitura, em 1º de janeiro de 2017. Flávia contou que, em dez anos, dobrou o número de lojas, de duas para quatro, e quase triplicou o número de funcionários da rede, de 80 para 220. “Tenho ampla experiência administrativa”, declarou, na oportunidade.

Naquele dia, Flávia usou a suposta experiência na rede varejista para atacar os adversários: “Meus concorrentes nunca lideraram alguém, uma equipe, uma empresa, não sabem o que é essa responsabilidade de administrar, trazer resultados e todo mês estar com as contas em dia, pagar impostos, gerir pessoas. Ninguém sabe. Dos meus concorrentes, ninguém nunca fez isso”.

O Diário não encontrou uma única menção à gestão de Flávia à frente dos supermercados da família que fosse anterior a 3 de abril de 2024. Informações obtidas com quem conhece a rotina da rede dão conta de que a prefeiturável de fato trabalhava nas unidades, mas nunca em funções de comando, exercido pela mãe, Márcia, e pelo tio, Deiner.

Em postagem no Facebook, por ocasião da inauguração da quarta unidade da rede no bairro dos Casa, o prefeito revelou que a gestão não era da sobrinha: “Uma alegria ver que o negócio da família, que começou com o meu pai Orlando, há 50 anos, continua crescendo, agora sob os cuidados dos meus irmãos”. No vídeo que acompanhava a mensagem, Morando aparece ao lado dos irmãos e não há nenhuma menção a Flávia.

OUTRO LADO

Questionada, Flávia, via assessoria, garantiu que “foi a gestora principal dos negócios da família” até 24 de abril de 2024, quando saiu para se dedicar à política. Sobre a postagem do tio em 2021, ressaltou “que é natural que, em eventos de inaugurações, os acionistas mais antigos à frente dos negócios tenham destaque”.

Segundo disse, foi dela a decisão de não ser a protagonista da solenidade de inauguração do mercado no bairro dos Casa. “Até porque Flávia Morando mantém profundo respeito a quem a antecedeu à frente dos negócios e a vaidade nunca tomou conta do seu ego”, alegou a nota.