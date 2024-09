Anitta e Luísa Sonza se apresentam no jogo da NFL no Brasil

Na noite da última sexta-feira, dia 06, aconteceu no Brasil o primeiro jogo da NFL. O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers aconteceu na Neo Química Arena, zona leste de São Paulo.

Com mais de 45 mil pessoas presentes, o público acompanhou apresentações de duas cantoras brasileiras: Anitta e Luísa Sonza. A cantora gaúcha emocionou a todos ao cantar o hino brasileiro.

Orgulho de poder cantar o Hino Nacional em um evento tão importante! Obrigada NFL pelo convite. Esse momento foi muito especial, declarou ela em suas redes sociais.

Já Anitta se apresentou durante o intervalo do jogo. Com um look vermelho, a poderosa mostrou toda sua sensualidade e agitou a todos com muito funk. A apresentação durou cerca de seis minutos e contou com um cenário inspirado em bailes.

Tão feliz por estar atuando ao vivo no intervalo do primeiro jogo da NFL na América do Sul!!! Espero que vocês tenham gostado!!! Muito obrigado!!, comentou em suas redes sociais.

Vale pontuar que no primeiro jogo da liga no Brasil, o Philadelphia Eagles bateu o Green Bay Packers de virada por 34 a 29.