Palavra do Leitor - 7 de setembro de 2024

Consórcio – 1

“Sem São Bernardo e São Caetano no Consórcio, região fica ‘manca’” (Política, dia 5). Acompanho as diversas reportagens do Diário, mas me senti extremamente incomodada com essa chamada e gostaria de oferecer uma sugestão em relação à manchete utilizada. A expressão ‘mancar’ pode ser considerada capacitista, pois associa uma característica física (o ato de mancar) a uma falha ou erro, reforçando estigmas sobre pessoas com deficiências. No lugar dessa expressão, que tal optar por termos como ‘erro’, ‘falha’ ou ‘equívoco’? Isso garante uma comunicação mais inclusiva e respeitosa. Acredito que essa mudança poderá tornar seu trabalho ainda mais acessível e sensível às questões de diversidade.

Lilian Alcântara

do Instagram

Consórcio – 2

Uma análise realista sobre a ação do Consórcio Intermunicipal sobre a vinda de recursos para a região, as obras realizadas e os custos para as cidades, bem como seu custo para cada cidade para a manutenção.

Doni Melo

do Instagram

Consórcio – 3

O Consórcio é um núcleo que, se levado a sério, é importantíssimo para o desenvolvimento da região, não apenas economicamente, mas também pela questão do urbanismo da região e serve como braço para tensionamento político dos interesses da região no governo do Estado e União. Já dá para perceber que as prefeituras que se retiraram do Consórcio não ligam para o desenvolvimento da região, que, por óbvio, se relaciona com a melhor qualidade de vida dos munícipes do Grande ABC.

Gabriel Bezerra

do Instagram

Condecorações

Infelizmente, no Brasil, as condecorações de honra ao mérito são uma verdadeira piada. Como esta medalha ao mérito Oswaldo Cruz, entregue por atuação na saúde a 22 pessoas, dentre elas quem não apresenta justificativa alguma, Lula condecora de forma estapafúrdia a sua própria esposa, a primeira-dama Janja. Assim como condecorou em 2010 a já falecida esposa Marisa Letícia. Porém, Lula, nesta mania crônica de presidentes desprezarem a meritocracia, não está sozinho. O seu antecessor Jair Bolsonaro condecorou com quatro medalhas a sua esposa Michelle Bolsonaro, incluindo a de Oswaldo Cruz. Pode?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Eleição em Mauá – 1

A tática do tucano Zé Lourencini e do bolsonarismo atrasado do Sargento Simões em atacar o atual prefeito Marcelo Oliveira, do PT, nos leva, em simples análise. à conclusão de que já sabem que a reeleição será em primeiro turno. Já a lata vazia que faz muito barulho, porque não há conteúdo, o deputado estadual Atila Jacomussi, não chegará nem no fim do pleito. Será impugnado. A chance é 99% e ainda correrá o risco de perder a cadeira na Assembleia Legislativa.

Eduardo Furtado

Mauá

Eleição em Mauá – 2

Átila vai vencer no primeiro turno, matéria tendênciaosa , Átila foi o vereador mais votado da história de Mauá e o deputado estadual mais votado de Mauá, detalhe eu não trabalho pra ele e não sou comissionado dele, Eu sou Átila, prefeito do povo.

Caio Henrique

do Instagram

Memória

Trinta e sete anos! Memória se tornou leitura diária obrigatória, em especial no Grande ABC. Trata-se de uma verdadeira viagem no tempo, informativa, histórica, motivo de verdadeiras reuniões entre seus leitores. Fatos e fotos maravilhosos, locais e nomes, alguns até esquecidos, mas retornando para nossa alegria e satisfação. Sucesso!

José Carlos Soares de Oliveira

De São Bernardo