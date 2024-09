Palavra do Leitor - 6 de setembro de 2024

Sabesp

Há uma semana não temos pressão na água na Rua Dr. Amancio de Carvalho, Baeta Neves. Um fio de água que não chega na caixa, na máquina de levar. Já fiz várias ligações para a Sabesp – protocolos 1240903211- 37, 1566565 e 12409033340. Também liguei na Ouvidoria, protocolo 803477, e ouvi do atendente que tem um mês para resposta. Um absurdo! Onde mais temos que ligar?

Maria Aparecida Chitto dos Reis

São Bernardo

Zeladoria no Estoril

A população do Riacho Grande e os visitantes que estiveram no Parque Estoril e foram aos banheiros públicos passaram vergonha. Portas quebradas e sujeira, esgoto entupido nos banheiros masculino e feminino. No parque não há chefia. Pessoal faz o que quer e não tomam providências. E isso está acontecendo desde o início da administração do Orlando Morando. Queremos que sejam tomadas as devidas providências.

Roberto dos Santos

São Bernardo

Imposto de renda

‘Orçamento de 2025 não prevê que tabelo do IR seja reajustada’ (Economia, dia 3). O orçamento de 2025 enviado pelo governo “L” ao Congresso Nacional mais uma vez não contempla a correção da tabela do Imposto de Renda, penalizando cada vez mais os trabalhadores, que tanto diz defender da boca pra fora em suas campanhas eleitorais. A promessa era isentar quem ganha até R$ 5.000, lembram-se que falava de boca cheia? Estamos caminhando para 2025, seu terceiro ano de mandato, e até agora nada de cumprir esta promessa. Igualzinho a picanha, que em pouco tempo virou abobrinha. Brasileiros um pouquinho mais informados sabiam que era pura fanfarrice, e quem paga a conta é aquele que mais diz defender, os trabalhadores que não têm como fugir deste roubo sem arma, uma vez que vem descontado direto em seu holerite. No orçamento, também está prevista contratação de mais 57.814 servidores para o setor público no Brasil. O Ministro da Arrecadação Fernando Hadadd e sua equipe estão trabalhando com lupa para encontrar alguma brecha e conseguir aumentar a arrecadação para manter e aumentar a máquina pública inchada que sustentamos com nosso suor. Corte de gastos para equilibrar as contas, que qualquer dona de casa sabe bem como fazer, isso nem pensar. Lembrando que a tabela está defasada em 122%, conforme Associação dos Auditores fiscais, desde FHC. É assim que o PT trata os trabalhadores do nosso querido Brasil.

Mauri Fontes

Santo André

Educação

Com grande alegria e otimismo, recebo por meio das mídias escrita, televisiva e redes sociais a avaliação do ensino fundamental com destaque aos Estados do Norte e Nordeste – há alguns anos mantendo-se no ranking. Chamou atenção também que o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) iniciou, ou está iniciando, atividades em Fortaleza, segunda unidade do País – fato relevante, pois as atuais vagas em São José dos Campos são ocupadas por alunos nortistas e nordestinos, principalmente cearenses. Doravante, nas olimpíadas nacionais de redação, será cada vez maior a presença das regiões Norte e Nordeste. não obstante muitas narrativas serem estigmatizadas, com desdém, pela população local. Mais um dado positivo: a Paraíba é o Estado que mais cresce no Brasil.

Ronaldo Duran

Santo André

Paralimpíadas

‘Andreense Verônica Hipólito conquista o bronze na França’ (Esportes, ontem). Nosso Diário, bem como todas as mídias nacionais e internacionais, encontram-se focado na atualização de informações sobre nossos atletas que estão competindo em Paris, na França. O Comitê Paralímpico Internacional reconhece cinco categorias de deficiência para nossos atletas e os atletas que fazem parte desta grande celebração olímpica universal. São elas: paralisados cerebrais, deficientes visuais, atletas em cadeiras de rodas, na natação e em suas categorias, no hipismo e em muitas outras atividades esportivas. Porém essas paralimpíadas chegarão ao seu final, daí as vidas de nossos medalhistas, competidores e atletas voltarão às suas rotinas para viver, novamente, suas histórias. Será que nós não poderemos tornar a vida desses nossos heróis pódios de emoção, gratidão e reconhecimento?

Cecél Garcia

Santo André