Alex lidera com 27,9%, mas vê Marcelo Lima no ‘retrovisor’ com 22,6%

O deputado federal e candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, lidera a corrida eleitoral na cidade e iria para o 2º turno caso o pleito fosse realizado hoje, mas pela primeira vez vê no ‘retrovisor’, dentro da margem de erro, a presença do ex-vice-prefeito e postulante do Podemos do Paço, Marcelo Lima. É o que mostra levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário e divulgado a exato um mês do 1º turno da eleição municipal.

No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes de todos os concorrentes, Alex Manente lidera com 27,9% das intenções de voto, seguido por Marcelo Lima, com 22,6%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais, pode-se dizer que ambos estão em empate técnico, já que, no melhor cenário, o podemista subiria a 26,1% e o cidadanista, no pior, cairia a 24,4%.

Ainda segundo a pesquisa, a empresária Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), ocupa a terceira posição com 18% das menções, seguida pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com 17,3%, e pelo metalúrgi-co Claudio Donizete (PSTU), com 0,6%. Afirmaram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam o voto 8,8% dos entrevistados, e 4,9% disseram não saber ou não responderam.

Configura-se ainda um triplo empate técnico no segundo lugar, já que a diferença entre Marcelo Lima, 2º, e Luiz Fernando, 4º, é de apenas 5,3 pontos percentuais. Assim, torna-se impossível cravar quem iria ao 2º turno caso a eleição fosse hoje, já que, no melhor cenário, o petista subiria a 20,8% e, no pior, o podemista cairia a 19,1%. Flávia poderia flutuar entre 21,5% e 14,5%.

A pesquisa mostra ainda elevado desinteresse do são-bernardense na eleição. Prova disso é que, quando questionados pelo instituto sobre em quem votariam se o pleito fosse hoje, mas sem apresentar nomes, 54% não souberam ou não quiseram responder. Marcelo foi mencionado por 10,4%, seguido por Alex (10,1%), Luiz Fernando (7,8%), Flávia (7,4%), Morando (1,3%) – que não pode concorrer porque exerce seu segundo mandato seguido – e Donizete (0,3%). Outros nomes citados somaram 0,6%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 7,9%.

REJEIÇÃO

O instituto também quis saber qual é o candidato mais rejeitado do eleitor são-bernardense. Flávia aparece na liderança, com 31% das citações. Alex vem em segundo, com 23%. Luiz Fernando tem 22,6%, Marcelo Lima soma 15,5% e Claudio Donizete acumula 14,4%. Disseram que poderiam votar em todos eles 6,5% dos entrevistados. Outros 17% não souberam ou não quiseram responder.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores entre os dias 27 e 30 de julho. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-06397/2024.

