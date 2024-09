Com apoio de Tarcísio e crítica a rivais, Gilvan lança candidatura

Gilvan Junior (PSDB), candidato governista à sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) em Santo André, reuniu apoiadores para evento de inauguração da campanha na noite de ontem no Clube Atlético Aramaçan. No ato, o prefeiturável apresentou propostas e alfinetou adversários. “A gente não vai dar espaço para os vermelhos voltarem. Santo André vai ser azul em todas as ruas. Vai dar certo de novo”, disse.

Durante o evento foi exibido um vídeo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao lado da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), no qual o chefe do Palácio dos Bandeirantes revelou o desejo de que Santo André continue com a mesma gestão. Com isso, o governador passou a apoiar oficialmente a campanha.

Acompanhado do prefeito Paulo Serra, de Ana Carolina, da esposa Jéssica Pereira e da candidata a vice, Silvana Medeiros (Avante), Gilvan ressaltou o desejo de continuar o trabalho da gestão atual. “Vamos continuar transformando a cidade. Vamos construir uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde era o campo do Guaraciaba, outra no 2º Subdistrito, mais um Poupatempo da Saúde, vamos terminar todos os campos de futebol que o grande prefeito Paulo Serra iniciou e vamos fazer mais obras. A gente não pode parar. A partir de hoje, a onda azul vai tomar conta de Santo André”, disse.

Em meio à animação dos apoiadores, o prefeito Paulo Serra lembrou que sua campanha foi diferente por conta da pandemia. “Eu não pude fazer essa festa em 2020, mas estou aproveitando a do Gilvan”, disse. O chefe do Executivo do município agradeceu o candidato à sucessão por aceitar o desafio e incentivou a militância. “Dois terços da Câmara estão aqui na campanha, não tenho dúvida. É capaz de a gente eleger 25 vereadores”, previu. Em 2025, o número de cadeiras do Legislativo aumentará de 21 para 27.

Em discurso, Paulo Serra ressaltou a liderança nas pesquisas mesmo com Gilvan iniciando a campanha depois dos adversários. “Os outros saíram na frente, mas deixa sair na frente que a gente ultrapassa.” Ele ainda criticou os ataques de opositores. “Não pense que nossos adversários vão desistir de nos atacar. Para cada ataque, a gente devolve um coração. Para cada xingamento, (devolvemos) uma proposta. Para cada bandeira que eles tirarem, nós vamos colocar seis em cima deles.”

MULHERES

Na ocasião, a candidata a vice, Silva Medeiros, mencionou a importância das mulheres na política e reforçou o apoio a Gilvan. A deputada estadual Ana Carolina Serra comparou sua trajetória política à do prefeiturável. “Tanto eu como ele não éramos conhecidos na cidade. Tínhamos esse desafio de mostrar que também somos seres políticos e que também podemos fazer a diferença na vida das pessoas.”