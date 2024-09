Show do Milhão está de volta! Conheça as novidades do programa que será apresentado por Patrícia Abravanel

Voltou! O Show do Milhão, famoso quadro do SBT, está de volta nas telas da televisão! Ele será apresentado por Patrícia Abravanel e tem estreia prevista para o próximo domingo, dia 8.

Embora o formato clássico seja mantido, algumas novidades serão adicionadas na dinâmica, como um assistente virtual movido por inteligência artificial. Patrícia também fará algumas mudanças na apresentação e trará sua personalidade para dentro do programa.

Fabiano Wicher, diretor-geral do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que dirigiu o Show do Milhão em 2021, falou mais sobre a expectativa do retorno em comunicado enviado à imprensa:

O Show do Milhão é um formato de muito sucesso! Nossa equipe trabalhou para trazer um programa ainda mais emocionante e envolvente, mantendo a essência que o público tanto ama, mas trazendo novidades como a ajuda de um assistente virtual para os participantes.

Além da assistente virtual, o participante também contará com outros três tipos de ajuda: Cartas Copag, que utilizará um baralho tradicional com as cartas, quando o competidor pode, por meio da sorte, eliminar uma, duas, três ou nenhuma alternativa; três estudantes da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, presentes na plateia e convidados pelo programa para auxiliar, e pulo EMS, que permitirá que o jogador se recuse a responder três vezes.

E aí, ansioso para o retorno do programa?