Amigo de Silvio Santos critica filhas do apresentador como herdeiras: - A falta de experiência e os egos são o que ditam hoje o caminho do SBT

Silvio Santos sempre foi conhecido por suas parcerias de longa data. Dentre elas está Luciano Callegari, que esteve ao lado do Dono do Baú por mais de quatro décadas no comando do SBT. Agora, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Callegari expressou sua opinião sobre a atual diretoria do canal, comandada pelas filhas de Silvio. No bate-papo, Luciano mostrou seu descontentamento com algumas escolhas feitas pelas herdeiras do empresário e fez um desabafo que chamou a atenção, explicando que sua opinião sobre o futuro da emissora não é de agora e que antes mesmo de Silvio morrer ele já pensava assim.

- Não precisou o Silvio morrer para sabermos qual será o caminho do SBT. Desde que o Silvio deixou de participar, e suas filhas e a Iris começaram a liderar os negócios, nós vimos que a falta de experiência e os egos são o que ditam hoje o caminho do SBT. Infelizmente, o SBT deixou de ser vice-líder numa rapidez alarmante, e o caminho contrário é muito mais difícil, revelou.

Silvio Santos considerava o diretor como seu braço direito. Ele esteve ao lado do comunicador desde a fundação e nas primeiras décadas do SBT, tendo deixado a emissora no ano 2000.

- Acho que tem que haver um equilíbrio entre a marca colocada pelo Silvio e a modernização. Modernizar não quer dizer você destruir o DNA da empresa. É triste ver o caminho que o SBT está tomando, desabafa.

Ele ainda comenta as decisões de Daniela Beyrute, terceira filha de Silvio e que está na presidência da emissora.

- A Daniela tem que descobrir alguma forma de melhorar o SBT. Faço votos para que ela consiga. Mas, até agora, ela não agradou. Transformar o SBT em Disney brasileira é uma brincadeira, não pode ser levado a sério. A Daniela vai ter muitos problemas, comenta Callegari.

- O público da televisão aberta não é o mesmo público que eles têm em redes sociais. O DNA da televisão é outro. Você não pode esperar que o influenciador vire um apresentador, não é assim. Se a pessoa não tem talento, e como bem dizia o Boni, lastro, não vai durar, finalizou comentando sobre a escolha de influenciadores como apresentadores.

Seu último encontro com Sílvio

Ainda na conversa, Luciano conta como foi seu último encontro com o amigo. Ele revela que não conversava com Silvio já fazia um tempo, mas Iris Abravanel o procurou alguns meses antes da morte do comunicador, dizendo que o marido queria falar com ele.

- No dia seguinte, fomos jantar na casa dela. Vi o Silvio, ele não estava bem. Eu sentia que ele queria falar alguma coisa, mas não conseguia. O que ficou gravado é que, na hora em que eu estava saindo, ele me chamou numa outra sala e me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Foi a última vez que falei com meu amigo, contou Luciano.