Taka Yamauchi tem 40,1%, contra 39,3% de Filippi, com empate técnico

A pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais, o candidato do MDB ao Executivo de Diadema, Taka Yamauchi, e o prefeito e postulante à reeleição, José de Filippi Júnior (PT), lideram a corrida pelo Paço diademense em condição de empate técnico, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário. O ex-presidente da SPObras e principal nome da oposição soma 40,1% das intenções de voto, contra 39,3% do petista, que busca o inédito quinto mandato na região. Assim, ambos estariam no 2º turno se a eleição fosse hoje.

O cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com nomes de todos os concorrentes, traz ainda o ex-deputado Marcio Paschoal Giudicio, o Marcio da Farmácia (Podemos), com 8,1%; e o ex-secretário de Gestão de Pessoas de Diadema Gesiel Duarte (Republicanos), com 1,1%. Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam 6,5% dos entrevistados. Outros 4,9% disseram não saber ou não responderam.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais, Taka e Filippi estão tecnicamente empatados na primeira posição, uma vez que, no melhor cenário, o petista subiria a 43% e o emedebista, no pior, cairia a 36,4%.

Configura-se assim a repetição da polarização observada em 2020, quando Filippi e Taka chegaram ao 2º turno e o petista levou a melhor por diferença de 5.600 votos.

Na pesquisa espontânea, quando os agentes do Instituto Paraná Pesquisas se limitam a questionar o eleitor sobre em quem votaria se o pleito fosse hoje, mas não apresentam nomes, Taka e Filippi seguem empatados, mas as posições sem invertem. O petista aparece com 24,2% das intenções de voto, contra 23,6% do emedebista. Na sequência aparecem Marcio da Farmácia, com 1,9%, e Gesiel Duarte, com 0,4%. Outros nomes somaram 1,1%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 7,6%. Não souberam ou não quiseram responder 41,1% – o que sugere ainda elevado desinteresse do eleitorado diademense em relação à eleição municipal.

O instituto também perguntou aos entrevistados em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Filippi aparece na frente, com 37,5%. Taka vem em segundo, com 24,9%. Marcio da Farmácia tem 24%, e Gesiel Duarte, 23,5%. Disseram que poderiam votar em todos eles 4,9% dos entrevistados. Outros 10,3% não souberam ou não quiseram responder.

Taka lidera as intenções de voto entre os homens (45,5%), mas o petista leva a melhor entre as mulheres (41,7%). No corte por faixas etárias, o emedebista lidera nos extratos de 16 a 24 anos (42,5%), 25 a 34 (45,5%) e de 35 a 44 anos (42,9%). O petista dá o troco nas mais altas, liderando na de 45 a 59 anos (43,3%) e na de 60 anos ou mais (44,9%).

Filippi também é o preferido entre eleitores com ensino fundamental (41,1%), mas Taka se sai melhor entre os entrevistados com ensino médio (41,6%) e superior (41,4%).

O instituto ouviu 720 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-01580/2024.

