Alex sobe tom contra Morando: ‘medíocre’

A paciência do deputado federal Alex Manente, candidato ao Paço de São Bernardo pelo Cidadania, com o prefeito Orlando Morando (PSDB) atingiu o limite. Depois de ouvir o tucano dizer que não enxerga o trabalho do parlamentar refletido no dia a dia da cidade, Alex estourou. Em vídeo postado em rede social, no qual mal consegue disfarçar a indignação, o legislador chama o chefe do Executivo de medíocre, mesquinho e egoísta, dizendo que ele é incapaz de “ter gratidão, reconhecer a contribuição que outras pessoas tiveram em sua jornada e admitir que precisou de ajuda ao longo do caminho”. Alex garante que, durante seu mandato, já encaminhou mais de R$ 122 milhões em recursos federais para os cofres da Prefeitura, sendo R$ 16 milhões à Saúde e R$ 5 milhões à alça de acesso ao quilômetro 16 da Via Anchieta. “Ao afirmar que não consegue ver meu trabalho, ele confessa seu narcisimo e oportunismo.”

‘Moiô’

As mais recentes movimentações nos bastidores da Câmara Federal, que resultaram na ascensão do deputado paraibano Hugo Motta (Republicanos) ao posto de favorito na sucessão do alagoano Arthur Lira (Progressistas) na presidência da Casa a partir de 2025, impactaram diretamente nos planos de Fernando Marangoni (União Brasil-foto). O legislador unionista, que tem domicílio eleitoral em Santo André, apostava na eleição do correligionário e amigo Elmar Nascimento para ampliar seu protagonismo em Brasília.

Coincidência

Virou moda entre os prefeituráveis do Grande ABC escolher horários ‘quebrados’ para o início de eventos de modo que coincidam com o número de seus partidos. O deputado estadual e candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, marcou para hoje, às 19h13, o evento de inauguração de seu comitê eleitoral, situado na rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. O horário marcado, claro, faz referência ao número do PT nas urnas.

Indústria

O candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), visitou ontem a BF Carbon Soluções em Estruturas Metálicas, indústria situada no bairro Pedreira, acompanhado do candidato a vereador Clauricio Bento (PSB). Durante a agenda, Akira Auriani conversou com trabalhadores e gestores da empresa, destacando seus planos de governo para a área do desenvolvimento econômico.

Lançamento

O candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), lança oficialmente hoje sua campanha ao Paço andreense, em evento que vai ocorrer a partir das 18h no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345).

Apoio

Ex-secretário de Gestão de Pessoas de Diadema, Gesiel Duarte (Republicanos) garante contar com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em sua campanha à Prefeitura de Diadema. Além de estar no mesmo partido do chefe do Palácio dos Bandeirantes, Gesiel promete que, se eleito, vai adotar as mesmas políticas públicas que Tarcísio tem implementado no governo do Estado.

Localização

Alex Manente, candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, visitou ontem o grupo empresarial MG, no bairro Batistini, e conversou com os trabalhadores acompanhado do postulante a vereador Tião Mateus (Cidadania). Alex explicou que, em seu plano de governo, estão iniciativas para fazer a cidade gerar empregos, sobretudo ligados à tecnologia e logística. Para isso, pretende implementar um polo logístico no município aproveitando sua privilegiada localização.