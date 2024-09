Paulo Serra quer Pedrinho Botaro como o mais votado outra vez

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), revelou nesta quarta-feira, durante evento de lançamento da candidatura do vereador Pedrinho Botaro (PSDB) à reeleição, que espera que o parlamentar seja novamente o mais votado do município. Em 2020, o legislador tucano obteve 5.713 votos. O evento, que ocorreu no salão nobre do Clube Atlético Aramaçan, contou também com a presença do prefeiturável Gilvan Junior (PSDB). Juntos, eles reforçaram o intuito de dar continuidade à gestão tucana e incentivaram os apoiadores presentes a pedir votos para o governista.

“A eleição para vereador é muito pessoal, de referência. São quase 400 candidatos na cidade, e na nossa coligação são 214. A gente vai fazer de 20 a 22 eleitos, e tenho zero dúvida de que o Pedrinho vai estar lá. A gente precisa dar uma grande votação para ele, como já teve na última eleição, mas para o Pedrinho se manter neste patamar de ser um expoente, um protagonista dentro do Legislativo”, discursou o prefeito Paulo Serra.

Ao Diário, o prefeiturável Gilvan destacou o desejo de continuar o trabalho feito por Paulo Serra. “A gente quer muito eleger vereadores da base, que tenham essa conexão com o governo, e o Pedrinho é um desses caras.”

Em fala direcionada aos apoiadores, o vereador destacou a parceria que possui com Gilvan. “Tem uma foto nossa às seis da manhã no dia da eleição que o prefeito Paulo Serra ganhou, em que nós estávamos na padaria planejando como seria aquele dia. (Conforme ocorreu naquela ocasião), a gente vai, sem dúvida alguma, postar uma foto do dia da sua vitória.”

O parlamentar aproveitou para reforçar o compromisso com o município. “Em cada canto de Santo André por onde ando tenho orgulho em saber que muitos projetos que saíram do papel sob a liderança do prefeito Paulo Serra passaram pelas minhas mãos, como líder de governo, como presidente da Câmara ou como secretário de Governo. Estou pronto, amigos, para cumprir mais uma vez meu dever. Saibam que tudo farei para estar à altura dos sonhos e das expectativas de cada um de vocês”, discursou.

Na ocasião, Pedrinho descreveu as realizações da gestão do prefeito Paulo Serra desde sua eleição em 2016, destacando “um novo modelo de fazer política com mais eficiência e redução de gastos”. Entre as medidas mencionadas estão o corte de carros oficiais, a diminuição de cargos comissionados na Prefeitura e na Câmara e a redução do número de secretarias. Segundo ele, a Câmara implementou o projeto “Câmara Sem Papel”, economizando R$ 2 milhões que eram destinados ao insumo. Além disso, foram reformadas mais de 30 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O vereador ainda destacou que, durante a pandemia, a Câmara foi a única do Grande ABC que continuou funcionando virtualmente.