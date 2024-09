Palavra do Leitor - 5 de setembro de 2024

Memória

O Diário sempre nos traz de presente a coluna Memória, com a qual somos contemplados com o maravilhoso convite para viajarmos ao passado. A história acontece no presente e acontecerá no futuro porque o passado é parte importante dessa trilogia. Temos como grandes testemunhos do passado os museus, que compõem a personalidade cultural do Brasil e dentre todas as suas relevantes funções está a de preservar as memórias. Nossa gratidão e nosso reconhecimento aos professores e diretores de escolas que promovem passeios aos museus para que nossas crianças e adolescentes conheçam e aprendam a preservar nossas memórias.

Cecél Garcia

Santo André

Suspensão do X – 1

Eu só quero entender: se o Elon Musk vinha devendo há algum tempo ao governo brasileiro em relação ao X, por que só agora estão querendo cobrar? Os motivos seriam eleitores usarem o X nas eleições?

Tania Tavares

Capital

Suspensão do X – 2

Quem não se lembra de quando Hugo Chávez começou sua empreitada de domínio na Venezuela? Suas primeiras tentativas de coibir o descontentamento do povo foi por meio da mídia. Fechou, prendeu donos de jornais, proibiu compra de papel para impressão dos que o acusavam de ditador e deu no que deu. Mas o tempo passou, jornais físicos dividiram espaço com as redes sociais e o Brasil, com a conivência do PT, pariu seu ditador. O ministro Alexandre de Moraes, em sua sanha persecutó-ria, porque nossa Constituição ainda permite livre expressão, fecha e multa big techs, numa forma de nos calar. O mundo mudou, mas a tática de domínio ditatorial continua a mesma. E assim o Brasil caminha em direção à Venezuela!

Beatriz Campos

Capital

Eleição em Mauá

‘Atila tem candidatura impugnada pela Justiça’ (Política, ontem). Com a inegibilidade do deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) em busca de conquistar a cadeira do Paço de Mauá, querendo lutar até o fim para reverter o resultado de primeira instância, deu ordem aos seus correligionários para continuar a campanha porque agora será guerra. E nessa linha do vale-tudo, já tem o caminhão de fake news na rua, querendo crédito de todas as obras realizadas na gestão atual do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que busca a reeleição. Mauá tem de dar um basta na velha política. O político tem de ser exemplo. Não é melhor ele responder aos seus inquéritos, como o processo da Prato Feito no qual se tornou réu, e esquecer a possibilidade de reverter a decisão, algo muito difícil por causa do dolo?

Eduardo Furtado

Mauá

Paralimpíada

Enche-nos de orgulho a participação da delegação brasileira na Paralimpíada. Obrigado por representar dignamente o espírito patriótico. Enaltecer também o Comitê Paraolímpico Brasileiro, seus treinadores, equipes multidisciplinares, familiares de atletas. Termino com mensagem de Ayrton Senna: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes.

Ronaldo Duran

Santo André