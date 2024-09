Mpox é tema de capacitação para profissionais de saúde de Santo André

O Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde de Santo André promoveu nesta quarta-feira (4) uma capacitação de atualização sobre o mpox (anteriormente conhecida por varíola dos macacos) para os profissionais da rede. Neste ano, a cidade registra 14 casos da zoonose, que ainda não dispõe de vacina no Brasil e necessita de conhecimento por parte daqueles que atuam diretamente com possíveis pacientes.

Em 2022, a mpox atingiu o pico de casos no Estado de São Paulo, com 4.129 durante todo o ano. Em 2024, entre janeiro e agosto, foram 427, representando 51,5% do total de 836 casos em todo o País. Em nível mundial, no último dia 14 de agosto a OMS (Organização Mundial da Saúde) reclassificou a doença como uma emergência global de saúde pública.

De forma on-line e sob comando do médico infectologista Pedro Mendes Lages, a capacitação foi destinada a profissionais das redes de urgência/emergência, atenção hospitalar (pública e privada) e atenção primária. O especialista apresentou slides com explicações, imagens, informações sobre a doença, particularidades, fluxos e todos os protocolos estabelecidos.

Com este tipo de capacitação, a rede andreense de saúde, e consequentemente os profissionais que atuam nela, adquirem conhecimentos e podem estar ainda melhor preparados para atuar junto à população, sabendo identificar e como lidar caso se deparem com sintomas da doença.

Além da capacitação da rede de saúde, Santo André continua realizando constantemente o trabalho de combate a vetores através de visitações casa a casa e de ações educativas junto à população do município.