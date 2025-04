Prefeitura de São Caetano se pronuncia após atropelamento que matou jovens

A Prefeitura de São Caetano se manifestou nesta quinta-feira (10) sobre o trágico acidente que matou duas jovens na noite de quarta-feira (9), na Avenida Goiás, uma das principais vias da cidade. A administração municipal lamentou a morte de Isabela Priel Regis, de 18 anos, e Isabelli Helena de Lima Costa, de 19, e afirmou que está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil.



As vítimas foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres, por volta das 23h, por um veículo Honda Civic que, segundo a polícia, participava de um racha com um GM Onix branco. O condutor do Civic, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, foi preso em flagrante e responderá por homicídio com dolo eventual — quando se assume o risco de matar.



Em nota oficial, a prefeitura ressaltou que o trecho onde ocorreu o atropelamento conta com infraestrutura de segurança viária, incluindo radar de velocidade, câmeras de monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), faixa de pedestres sinalizada, semáforos para veículos e pedestres, além de iluminação em LED. As imagens captadas pelo sistema municipal já foram encaminhadas às autoridades para auxiliar na apuração do caso.



“O limite máximo de velocidade na Avenida Goiás é de 60 km/h”, destacou a administração. “Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências e nos solidarizamos com os familiares e amigos.”



De acordo com o boletim de ocorrência, o impacto foi tão violento que os corpos das jovens foram arremessados a mais de 47 metros do ponto de colisão. A perícia confirmou que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres e classificou a velocidade praticada pelo motorista como “incompatível até com a de rodovias”.



O empresário Thiago de Abreu Silveira, que presenciou parte do ocorrido, afirmou que foi ultrapassado momentos antes pelo Honda Civic e viu o carro iniciar uma arrancada em alta velocidade ao lado de outro veículo assim que o semáforo abriu. Ele reconheceu o automóvel e prestou depoimento à polícia.



Brendo dos Santos Sampaio testou negativo para o consumo de álcool, mas passou por coleta de sangue para análise de outras substâncias. O veículo que dirigia tinha modificações como escapamento esportivo e para-choque traseiro alterado. Três advogados compareceram à delegacia para representá-lo. O caso será encaminhado ao Tribunal do Júri, segundo entendimento do Ministério Público.



A Prefeitura reforçou seu compromisso com a segurança viária e a cooperação com as autoridades na responsabilização dos envolvidos.