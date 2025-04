Chuva provoca queda de árvores em São Caetano, São Bernardo e Diadema

As fortes chuvas que atingiram o Grande ABC na tarde desta quarta-feira (9) provocaram a queda de árvores em diferentes pontos das cidades de São Caetano, São Bernardo e Diadema. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos ou ocorrências graves.



LEIA MAIS: Forte chuva deixa quase 40 mil imóveis sem energia no Grande ABC

Em São Caetano, a prefeitura informou que foram registradas sete quedas de árvores nos bairros Nova Gerty, Santa Maria e Olímpico. Equipes da Defesa Civil e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) foram acionadas e iniciaram de imediato a remoção dos galhos. Os locais afetados foram devidamente isolados para garantir a segurança de pedestres e motoristas.



Em São Bernardo, uma árvore de grande porte caiu na Rua do Sacramento, provocando a interdição total da via. A orientação da prefeitura é que os motoristas utilizem a Avenida Caminho do Mar como rota alternativa até que a via seja liberada.



Já em Diadema, as quedas de árvores foram registradas ao lado do Terminal Piraporinha, na Rua Encarnação, e também na Estrada Alvarenga. A prefeitura local mobilizou equipes para realizar a remoção das árvores e normalizar o tráfego nas regiões afetadas.



As prefeituras seguem em monitoramento das condições climáticas e orientam a população a redobrar a atenção em áreas com risco de queda de galhos e alagamentos durante o período de chuvas intensas.