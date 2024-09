Ana Hickmann e Edu Guedes estão focados nos preparativos de festa de noivado

Parceiros de vida e de negócios! Tem algo que Ana Hickmann e Edu Guedes não possam fazer juntos? Noivos desde junho de 2024, o casal se prepara para mais uma empreitada, o lançamento do canal de Youtube Casa Gialla di Ana e Edu, e com ele, uma nova marca.

Em entrevista, o casal falou sobre a empreitada:

Acredito que eu e a Ana nos completamos. Trabalhamos na mesma área com foco diferente. Poder dividir com ela tem sido muito positivo. Somos comunicadores e um tem muito para agregar ao outro. As críticas que pontuamos, sendo elas positivas ou negativas, nos fazem observar o que fazemos com um olhar mais peculiar, afinal, ambos enfrentamos desafios parecidos e dividimos nossa rotina de forma saudável. Quanto a estar noivo e ser parceiro no trabalho é muito bom. Diante de uma rotina turbulenta de compromissos que vivemos temos a oportunidade de nos encontrar e fazer algo que gostamos. Tem sido um privilégio, comenta Edu.

Que é completado por Ana:

- Nosso relacionamento começou de uma forma imprevista, acho que é coisa do destino, quando é para ser é para ser. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo, então trabalhar ao lado do Edu pra mim é uma delícia. Eu já sei como ele funciona, eu já sei a dinâmica que ele leva.

Estratégia de marca

As expectativas são de que, até o final do ano, o casal comece a lançar itens de decoração, culinária, bebidas e alimentos. No entanto, os dois preferiram optar por uma estratégia diferente nesta nova marca. Ao em vez de apresentar os produtos primeiro, eles optaram por introduzir a ideia da empresa ao público, que foi criada em cima da nova fase de vida em que eles estão:

- Acho que toda marca precisa ter história, precisa ter essência. Sem isso ela não tem alma, é só mais um produto. E a gente queria trazer algo diferente. Ao em vez de trazer um produto logo de cara, a gente quis contar a nossa história, para depois trazer esses produtos, explica Ana.

Noivado e casamento

Sempre muito organizados, o casal tem tirado a vida agitada de letra. Segundo Ana, os dois preferem levar tudo por etapas, por isso, agora estão focados na festa de noivado, que está marcada para acontecer em 14 de setembro.

- A gente vai tudo por etapas, e para o casamento já está tudo muito bem organizado. E eu quero fazer umas surpresas para o Edu, então eu não posso falar muita coisa, comenta Ana.

Já Edu deu um pouco mais de detalhes sobre a festa de noivado:

Será um almoço intimista para a família e alguns amigos. A Ana me surpreende a cada dia com sua dedicação e velocidade. Já temos tudo encaminhado.

Felicidades para eles, não é?